Sonia Bruganelli, spunta il retroscena sui soldi e Bonolis spiazza tutti: risposta fulminante e inattesa

È risaputo che Paolo Bonolis sia allergico ai social. Tra i big della tv è stato tra gli ultimi ad aprire un profilo Instagram, che tra l’altro non utilizza quasi mai. Ancor più raramente lo usa per intervenire su indiscrezioni messe in circolo dai media sulla sua vita privata. Stavolta, però, ha fatto un’eccezione e ha risposto direttamente a un articolo di AffariItaliani.it, che ha fatto i conti in tasca alla società SDL, di cui è socio assieme all’ex moglie Sonia Bruganelli.

Paolo Bonolis interviene a sorpresa su Instagram e difende il suo legame con Sonia Bruganelli dopo la separazione

“Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, i loro rapporti post separazione fanno bene ai loro business”: questo il titolo scelto dalla testata per parlare della situazione finanziaria della Sdl. Quando il conduttore romano lo ha adocchiato in rete, ha voluto commentarlo. Lo ha fatto a modo suo, cioè in maniera tanto acuta quanto secca, non lasciando diritto di replica.

In particolare, il volto Mediaset ha rilanciato tra le sue storie Instagram il titolo di AffariItaliani.it, chiosando: “Credo che fondamentalmente faccia bene ai nostri figli”. Con otto parole ha così smontato la versione che lasciava intendere che i suoi buoni rapporti con l’ex moglie fossero mantenuti per una questione di denari.

Da quando si sono separati, la produttrice e Bonolis hanno più volte spiegato di essere rimasti amici e molto uniti per il bene dei loro figli. Il loro legame di stima e sostegno non è nemmeno mutato quando nella vita della Bruganelli è entrato Angelo Madonia. Non si sa invece nulla dell’attuale situazione sentimentale del conduttore di Avanti un altro! Ufficialmente è single. Dopo la fine del matrimonio, non è mai stato accostato ad un’altra donna.

I conti della SDL

Tornando all’articolo sugli affari della Sdl, è stato spiegato che la società naviga in ottime acque ed è in salute. Si tratta di un’attività che comprende la SdL Tv, podcast, una web tv ed altri format originali. AffariItaliani.it ha spiegato che il 51% delle quote della SDL appartiene a Bruganelli, il 30% a Bonolis e il restante 19% al fratello di Sonia, Marco.

Il bilancio approvato di recente ha mostrato che la società scoppia di salute: lo scorso anno ha avuto ricavi pari a 4,6 milioni di euro, mentre gli utili sono stati 960.000 euro. I soci hanno scelto di metterli “a riserva”, facendo aumentare il patrimonio netto a 2,5 milioni di euro.