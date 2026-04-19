Lucio Presta, “Bonolis mi manca tanto”: il commento fulmineo di Sonia Bruganelli

Ancora scintille tra Lucio Presta e Sonia Bruganelli. La vicenda è nota ai più: l’agente, per anni, ha assistito Paolo Bonolis, con il quale ha anche condiviso un profondo legame di amicizia. Nel 2024, il conduttore romano, reduce dalla separazione con Sonia Bruganelli, ha deciso di fare a meno, a livello professionale, del manager. Si è rotta anche l’amicizia. Lucio, in diverse occasioni e anche nel libro “L’Uragano”, ha accusato l’imprenditrice di aver “manipolato” l’ex marito. In altre parole, ha lasciato chiaramente capire che ritiene che la fine dei suoi rapporti con Paolo sia colpa di Bruganelli.

Lucio Presta esprime rammarico per la fine dell’amicizia con Bonolis: interviene Sonia Bruganelli

Nei giorni scorsi, Presta ha rilasciato un’intervista al magazine Gente, chiacchierando con il giornalista Roberto Alessi. Quest’ultimo ha rilanciato le parole del manager sui suoi profili social. “Paolo è l’amico che mi manca e mi manca tanto, lui è vittima della sindrome di Stoccolma”, ha dichiarato l’agente, esternando di nuovo lo sconforto per non avere più contatti con il conduttore di Avanti un Altro. Bruganelli, nel leggere tale passaggio, è intervenuta direttamente sotto al post pubblicato su Instagram da Alessi.

“Ancora con questa storia dell’amico? Strano modo il suo di comportarsi con le mogli degli amici”. Questo il commento fulmineo rivolto a Presta dalla produttrice televisiva. Si ricorda che l’agente ha sostenuto che Bruganelli, quando era sposata con Bonolis, lo avrebbe tradito più volte con svariati uomini. Inoltre secondo la versione del manager, Sonia avrebbe fatto di tutto affinché il suo legame professionale con Bonolis giungesse al capolinea in modo tale da avere più potere sull’ex marito. Un racconto che l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha sempre smentito. Ha inoltre assicurato che avrebbe querelato Presta. Non è noto se poi abbia davvero deciso di affidare la vicenda in mano ai suoi legali.

Una cosa è certa: oggi Paolo e Lucio non lavorano più insieme e non sono più amici. Dopo aver dato vita a un sodalizio lungo due decenni e dopo aver scritto importanti pagine della storia della tv italiana, hanno cominciato a procedere ognuno per la propria strada. Da segnalare che Presta ha più volte parlato della rottura, Bonolis praticamente mai. Ha preferito rimanere in silenzio per non alimentare le polemiche.