Sonia Bruganelli era una delle novità più attese di questo Grande Fratello Vip 6. La moglie di Paolo Bonolis ha sempre lavorato dietro le quinte della televisione, ma Alfonso Signorini l’ha convinta a giocare in prima linea. Così Sonia è arrivata al GF Vip con tutta la sua schiettezza e la sua lingua tagliente, che non guasta mai nel ruolo di opinionista. Eppure sta un po’ deludendo quella parte di pubblico che contava sulla sua imparzialità: la Bruganelli sostiene a spada tratta Soleil Sorge e la rende sempre immune – se non lo fa lei guarda caso lo fa la Volpe -. Soleil non gode del largo consenso del pubblico. Occhio, però: Soleil piace solo a una parte degli spettatori, è vero, ma è quella parte che combatte fino all’ultimo voto quando si tratta di salvare o eliminare qualcuno.

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Sonia ha specificato che le piacciono le “schegge impazzite che possono smuovere gli equilibri”. Ha anche parlato della sua famiglia: in studio al GF Vip con la Bruganelli ci sono spesso i suoi figli. Si alternano i due più grandi e lei ha spiegato perché: sono fan del programma e conoscono alcuni concorrenti. Quindi Silvia e Davide la accompagnano alternandosi ed è questo il motivo per il quale nelle foto prima della puntata ci sono i suoi figli con lei. Anzi, pare siano stati proprio loro a spingerla ad accettare il GF Vip!

Cosa dice e cosa ne pensa, invece, suo marito? Sonia ha svelato anche tutti i consigli che riceve da Paolo Bonolis. Il consiglio più ricorrente pare essere quello di preferire il silenzio a volte:

“Mi sta dando ottimi consigli, tipo: “Taci!” (ride ndr). Nel senso che anche lui è convinto che la linea del guardare senza entrare troppo in polemiche sia quella vincente. […] Mi ha detto anche di essere più diplomatica, cosa di cui si stupisce chi mi conosce bene”

Non è l’unica dritta di Paolo, però. Lui stesso le ha insegnato a dire ciò che pensa nel momento in cui ha senso dirlo. Un altro grande insegnamento che ha ricevuto dal marito è essere coerente, senza ferire le persone. C’è anche una curiosità su Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis e il GF Vip: lui la aspetta sveglio dopo le puntate. L’opinionista non ha nascosto infatti di non avere mai le chiavi di casa con sé, perché non ci pensa. Nei primi momenti Paolo pare faccia finta di niente, poi inizia a commentare la puntata e ne nasce un dibattito. Anche suo figlio Davide si diverte spesso a contestare i suoi interventi; lei dice “per finta”, ma chissà. Un GF Vip bello friccicarello per Sonia, sia un studio sia a casa insomma!