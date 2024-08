Sonia Bruganelli pensa ancora a Bonolis? Il gesto che la inchioda

Sonia Bruganelli ha lasciato Paolo Bonolis perché non era più innamorata. Come tante coppie hanno quindi deciso di separarsi e mantenere un rapporto sereno. Tanto che i due hanno persino passato qualche giorno di vacanza insieme ai figli quest’estate. Lei, Sonia, sembra persino aver iniziato una nuova storia d’amore. Lui è Angelo Madonia, ballerino facente parte del programma condotto da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle. Sonia sarà protagonista del cast della prossima edizione, in partenza proprio a settembre. Quindi i due avranno modo di passare molto tempo insieme e di valutare in che direzione stia andando la loro relazione.

Fin qui tutto nella norma. Se non fosse che Paolo Bonolis, ex della Bruganelli, pare stia ancora soffrendo moltissimo per la fine della loro storia. Ma Bonolis sa come comportarsi e non solo ha protetto il loro amore da voci indiscrete, ha persino accettato con grande dignità la separazione. Certo alcune affermazioni così come alcuni gesti di Sonia Bruganelli ci lasciano interdetti. In una recente intervista su Vanity Fair i due hanno parlato della loro relazione e del fatto che fosse stato proprio Paolo Bonolis a subire la decisione di Sonia. In questa stessa intervista la Bruganelli conclude affermando che “certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Quasi a voler far credere che possa esserci un ripensamento.

Sonia Bruganelli tiene “legato a sé” Paolo Bonolis. Ecco il perché

In seguito, ogni intervista rilasciata dalla Bruganelli diventa motivo per elogiare il suo ex. Parla di un uomo fondamentale per lei. Di una figura sempre presente, tanto che nessuno potrà mai prendere il suo posto. Non vogliamo fare della psicologia spicciola ma ognuno di noi ha assistito a qualcosa del genere nella propria vita. Coppie che si dividono dove colui che viene lasciato diventa inesorabilmente uno “zerbino“. Chi lascia ha il potere di gestirlo usando parole opportunamente studiate per tenerlo legato a sé. L’impressione è che, con le dichiarazioni fatte, le vacanze insieme e la possibilità di un futuro ritorno, la Bruganelli stia coltivando il legame con Bonolis affinché non finisca.

I mal pensanti, che non siamo noi (!), potrebbero dire che Sonia Bruganelli stia “sfruttando” ancora Bonolis per un ritorno lavorativo. D’altronde i tentativi televisivi come opinionista del Grande Fratello non le hanno portato il successo aspettato. Tanto che, al momento, ha potuto solo accettare l’offerta di Milly Carlucci. E Angelo Madonia? Chiederete voi. Il ballerino di Ballando le ha regalato quella passione che, presumibilmente, mancava da tempo. Ma come ha voluto specificare lei, non sono fidanzati. Chissà perché ha voluto dichiararlo così apertamente?