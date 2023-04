Sonia Bruganelli è “fuori dal progetto del GF Vip 8”: si cambia rotta

By

La moglie di Paolo Bonolis non farà più parte del cast della prossima edizione del reality show più spiato d’Italia

Il Grande Fratello Vip 7 si è concluso lo scorso lunedì dopo essere stato travolto da un mare di critiche e polemiche. Se ci fossero state soltanto quelle aizzate dai telespettatori sui social, non ci sarebbe alcuna novità rispetto alle edizione del passato (d’altra parte un reality show vive proprio di trambusti e scandaletti). Invece stavolta è accaduto qualcosa di più grave: a essersi infervorato è stato Pier Silvio Berlusconi, vale a dire il numero uno di Mediaset. Troppe volgarità e troppo trash. Così, poche settimane prima della fine del programma ecco il diktat al conduttore, agli autori e alle opinioniste: “Cambiare rotta, immediatamente“. Così è stato. E il prossimo anno? Il GF Vip tornerà con l’edizione numero 8, Signorini sarà di nuovo al suo posto (ma con il compito di organizzare trame differenti e meno trash), Sonia Bruganelli pare di no. La moglie di Bonolis pare che non farà più parte del cast.

La notizia che racconta che l’imprenditrice non figurerà più tra le opinioniste l’ha lanciata il magazine Oggi che, nella rubrica “Forse non tutti sanno che” a cura del giornalista esperto di gossip e retroscena tv Alberto Dandolo, scrive che Signorini “pare essere stato confermato anche nella prossima stagione”, mentre a Sonia Bruganelli “non toccherà la stessa sorte. La signora Bonoli, infatti, non figura più nel cast della nuova edizione dello show. Sua decisione o scelta aziendale?”.

Giulia Salemi sostituta di Sonia Bruganelli?

Dunque l’impegno al GF Vip della vulcanica romana si dovrebbe ritenere concluso. Chi potrebbe sostituirla? Sempre lavorando per ipotesi, la scelta più logica porta a Giulia Salemi. La giovane influencer italo iraniana già conosce i meccanismi del reality da ambo i lati: sia quello di chi il gioco lo vive (è stata concorrente 2 volte), sia quello di chi deve commentare le vicende dei “vipponi” (nell’ultima edizione è stata la ‘vox social’ in studio, ricoprendo egregiamente il compito assegnatole). A ciò si aggiunge la stima che Signorini ha per lei.

C’è poi da capire il futuro di Orietta Berti. La cantante pare che abbia firmato un contratto con Mediaset per due anni. Dunque, seppur non è sempre stata incisiva nel commentare il GF Vip 7, potrebbe tornare al fianco di Signorini nella prossima stagione proprio per una questione contrattuale.