Sonia Bruganelli: Chiara Ferragni smontata con 5 parole

Ormai si può dire che la vicenda Balocco-Ferragni sia diventata un vero e proprio affare di stato. Dopo la multa inflitta dall’Antitrust all’imprenditrice digitale e la denuncia del Codacons, nelle ultime ore sono stati tanti i personaggi famosi che si sono scagliati contro l’influencer e hanno voluto dire la loro sull’argomento. Nonostante la Ferragni si sia giustificata sui social e abbia affermato di voler fare ricorso per difendere la sua buona fede, l’opinione pubblica ha infatti duramente condannato il suo comportamento scorretto. Tra i tanti che hanno detto la loro sulla vicenda vi è stata anche Sonia Bruganelli, che ha scelto di pubblicare un tweet ironico per commentare in modo decisamente pungente la situazione.

L’origine del commento di Sonia Bruganelli: lo sfottò a Ciao Darwin

Per capire da dove arrivi la frecciatina di Sonia Bruganelli è necessario fare un piccolo passo indietro. Nella corso della terza puntata di Ciao Darwin, il fido compagno di avventure di Paolo Bonolis, Luca Laurenti, si è reso protagonista di una simpatica gag che ha coinvolto direttamente la nota imprenditrice digitale. Il “maestro” si è infatti presentato in studio vestito con lo stesso abito la Ferragni indossò a sua volta nel corso della prima puntata del Festival di Sanremo.

La differenza sostanziale è che sulla chiacchieratissima stola bianca scelta dall’imprenditrice per completare il look, la scritta recitava una frase ben diversa da quella comparsa ieri sera a Ciao Darwin: anziché “Pensati libera“, Laurenti ha preferito rivisitare lo slogan in chiave del tutto ironica e scrivere “Pensati cretino“.

Un momento che ha suscitato molta ilarità nel pubblico. Inutile dire che le foto di Laurenti così vestito sono diventate virali in pochissimo tempo e sono state condivise, anche dalla pagina ufficiale della trasmissione, su tutti i social accostate a quelle originali della Ferragni a Sanremo. I commenti sono stati tanti ma c’è stato anche chi ha sfruttato questa occasione per dire la sua sulla vicenda Balocco-Ferragni.

Come anticipato, si tratta di Sonia Bruganelli che, si sa, in queste occasioni dice sempre la sua e, il più delle volte, sceglie di farlo in modo molto originale.

Le parole di Sonia Bruganelli

L’ex moglie di Paolo Bonolis ha quindi scelto di commentare il post della pagina ufficiale della trasmissione, condividendo a sua volta una foto nella quale ha provveduto a ritoccare la frase presente sulla stola originale della Ferragni. La scritta scelta dalla Bruganelli è stata: “Pensati falsa beneficenza“. Insomma, si è trattato ovviamente di una frecciatina molto pesante nei confronti della vicenda giudiziaria che vede protagonista l’imprenditrice digitale e l’azienda dolciaria piemontese. “Senza parole” è stato poi il commento scelto dalla Bruganelli a corredo della fotografia.

Non è però la prima volta che Sonia Bruganelli si esprime in merito al modo di fare beneficenza di Chiara Ferragni. Già lo scorso gennaio, l’ex moglie di Paolo Bonolis nel corso di un’intervista rilasciata a Il Messaggero, aveva lanciato una frecciatina all’influencer circa il suo annuncio pubblico sul fatto di voler devolvere l’intero compenso del Festival di Sanremo in beneficenza. In proposito la Bruganelli aveva detto senza tanti giri di parole: “Certe cose si fanno in silenzio“.