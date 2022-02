Sonia Bruganelli beffeggia ascolti Sanremo: il commento pro Bonolis

Nella settimana del festival tutti parlano di Sanremo, ma per qualcuno il successo di Amadeus non è così tanto un successo. O meglio, non è il grande successo di cui si è parlato stamattina. La prima serata del festival ha raccolto davanti al televisore quasi undici milioni di spettatori di media. Lo share è stato del 54.7% ed è il record d’esordio di Amadeus: nelle sue tre edizioni da direttore artistico, ieri sera è stata la migliore partenza. In alcuni articoli che hanno approfondito gli ascolti di Sanremo 2022 c’è stato qualcuno che ha fatto un paragone con il festival di Paolo Bonolis, che nel 2005 pure ha segnato un buon risultato. Questo paragone non sembra aver convinto Sonia Bruganelli, che ha replicato su Instagram.

L’opinionista del Grande Fratello Vip 6 ha evidenziato due passaggi dell’articolo che non le è tanto piaciuto, evidentemente. Ha usato il colore verde per sottolineare “è la migliore partenza della gestione Amadeus” e ha aggiunto un “Vero” scritto vicino. Sotto ha poi scritto: “Bella serata di Sanremo ma…”. Nella storia successiva ha postato un altro passaggio dell’articolo, quello in cui si parla di altri esordi andati meglio di quello di ieri sera.

Nel 2018 con la direzione di Claudio Baglioni ci sono stati 11.603.000 spettatori ma uno share inferiore, ovvero il 52.1%. E su questo Sonia non ha scritto nulla. Più avanti si legge ancora che lo share di quest’anno è il migliore degli ultimi vent’anni, perché andando indietro nel tempo c’è l’edizione di Pippo Baudo del 2022 seguita da 12.461.000 spettatori con uno share del 56.2%. A questo punto c’è una frase sul Festival di Sanremo di Paolo Bonolis: “Nel 2005 il Sanremo di Bonolis alla prima fa il 54.7%. Ma erano davvero altri tempi”. Per questo insomma il risultato di Amadeus è considerato ancor più straordinario.

La Bruganelli ha sottolineato stavolta con un fucsia molto forte e ha scritto: “Altri tempi? Forse perché sulle altre reti andava ancora in onda di tutto?!”. Dal 2005 al 2022 però di cose ne sono cambiate, e sono pure tante. Basta considerare, per esempio, che oggi il 22% di share del Grande Fratello Vip è considerato un risultato pazzesco, mentre tra il 2004 e il 2006 tre edizioni del Grande Fratello hanno portato a casa una media di spettatori tra gli 8 milioni e i 6 milioni e mezzo, con degli share tra il 33.9% e il 31.7%.

I tempi, insomma, sono cambiati eccome e dare merito del successo di Sanremo ad Amadeus non toglie nulla a quello di Bonolis. Il pubblico ha un’ampia scelta in televisione, con tantissimi altri canali nati nel corso degli anni. Senza considerare le piattaforme di streaming, che non eliminano contenuti nella settimana del festival e che il pubblico spesso preferisce anche quando sulle reti Mediaset e Rai c’è la solita programmazione. Sonia, però, ha la sua opinione e l’ha espressa in modo chiaro.