Sonia Bruganelli a Verissimo non convince, pioggia di critiche social

Dopo la tormentata avventura a Ballando Con Le Stelle, torna su Canale 5 Sonia Bruganelli. Silvia Toffanin le dà il bentornato chiedendole come è andato l’ ”anno all’estero”, e scherzando dicendo che in Mediaset si sta meglio. Un‘intervista piuttosto anomala quella di Sonia, ripetitiva nei temi. Per chi si aspettava un ritorno scoppiettante con retroscena sulle discussioni con la Lucarelli ecc, è sicuramente rimasto deluso. E i social non hanno avuto pietà.

Nonostante Sonia ammetta di voler essere di più della ex signora Bonolis, nelle sue interviste il nome del conduttore è un ritornello fisso. La Bruganelli si sbottona sulle ragioni che l’hanno portata a decidere di separarsi da Paolo ormai un’anno e mezzo fa. Tutto è nato quando ha scelto di mettersi in prima fila, quando è uscita da dietro le quinte delle produzioni tv e si è seduta come opinionista al Grande Fratello Vip, tutto è cambiato dentro di lei. Era stanca di essere considerata solo in quanto moglie di Paolo Bonolis e non si sentiva più dentro la storia. Anche l’ingresso nell‘età adulta dei figli ha contribuito in questa sua scelta di sentirsi libera senza sensi di colpa. E poi accenna a persone che si sarebbero approfittate del suo allontanamento per cercare di insinuarsi nella vita dell’ormai ex marito.

Sonia Bruganelli su Paolo Bonolis: quello che non è piaciuto al pubblico

Su X, nell’hashtag di Verissimo non sono fioccati commenti lusinghieri nei confronti di Sonia. Nonostante lei abbia rivelato a Silvia Toffanin di essere ormai abituata alle critiche e di non darci più molto peso, ancora non riscuote simpatia da casa. Quando interrogata sul suo rapporto con Paolo oggi ha scoperto che Bonolis sarà ospite la prossima settimana, ha subito cambiato atteggiamento. Con ironia si intende, ma al pubblico non è piaciuto che abbia chiesto a Silvia che domande avrebbe fatto a Bonolis. Ripetiamo, sempre scherzando eh! Un’altra risposta che ha fatto un po’ storcere il naso ai telespettatori è stata quando Sonia ha rivelato di voler sapere tutto sui progetti futuri di Paolo. Il conduttore l’avrebbe liquidata con la sua proverbiale sagacia, dicendole ”Ma che ti devo dire, non ci stai mai, stai sempre a ballare!”

Insomma, da casa il rapporto Bruganelli-Bonolis non sembra chiaro. Lei certamente elogia il suo Angelo Madonia, che si è trovato in mezzo a questa separazione un po’ anomala e ha accettato e compreso il rapporto tra i due ex. Beato lui, ci verrebbe da dire, perché per chi guarda Verissimo è difficile da comprendere. Ci vuole una maturità e fiducia non indifferenti, dopo anni di matrimonio e l’amore dei figli a legare due persone che continuano a frequentarsi dopo la separazione certo, ma su X tutti hanno una sola domanda. Perché Sonia Bruganelli, che tanto vorrebbe staccarsi dal nome di Paolo Bonolis, continua a citarlo in ogni intervista in televisione?