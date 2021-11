Soliti Ignoti promosso: niente Affari Tuoi e Amadeus saluta i concorrenti Vip

Il gioco delle professioni andrà in onda per tutta la stagione e non verrà sostituito dal gioco dei pacchi: quando tornano i concorrenti Nip

I Soliti Ignoti andrà in onda per tutta la stagione. Il programma di Amadeus è stato promosso, anzi promossissimo nella fascia dell’access time di Rai Uno e non si parla più di ritorno di Affari Tuoi. Questo è trapelato oggi da Tv Blog ed è una promozione più che meritata per i Soliti Ignoti, visto il grandissimo successo che ha ogni giorno. I più appassionati di numeri e percentuali e che non perdono un’analisi degli ascolti tv sapranno già che non c’è lotta con Striscia la Notizia, ogni giorno infatti Amadeus vince quasi a mani basse. Ed è per questo che in casa Rai nessuno ha pensato di sostituire il game show con l’altro, che piace altrettanto al pubblico ma meglio andare sul sicuro.

Nei mesi scorsi si è vociferato infatti del possibile ritorno di Affari Tuoi dopo le feste di Natale, ma sempre con Amadeus alla conduzione. A conti fatti e visto il successo di questa prima parte di stagione, Rai Uno ha deciso di premiare I Soliti Ignoti lasciandolo in onda per tutta la stagione. Già l’anno scorso c’è stato il ritorno di Affari Tuoi, ma in una versione in prima serata e dedicata alle coppie vicine al matrimonio. Quella volta c’era Carlo Conti alla conduzione, con molti Vip dietro ai pacchi, ma nella versione che anticipa la prima serata avrebbe condotto Amadeus.

Alla base di questa scelta non ci sono solo i risultati portati a casa dai Soliti Ignoti se ne aggiunge un’altra. Pare infatti che sia stato deciso di non sostituire I Soliti Ignoti per i costi del nuovo allestimento e della nuova produzione di Affari Tuoi. Tv Blog ha parlato di “chiari di luna” al momento: per questo hanno preferito evitare di sostenere nuovi costi per una nuova stagione di Affari Tuoi, per la scenografia e gli autori e tutto il resto. Visto che I Soliti Ignoti funzionano è inutile, insomma, se è stato deciso di risparmiare.

Ma le news sul game show di Amadeus non finiscono qui. Quando è tornato in onda dopo la pausa Covid, il gioco ha ospitato dei concorrenti Vip che hanno giocato per donare la somma eventualmente vinta ad alcuni enti benefici o strutture ospedaliere. Molti si chiedono quando torneranno i concorrenti Nip ai Soliti Ignoti e oggi c’è la risposta: a dicembre potrebbero arrivare delle coppie di concorrenti, parenti tra loro.