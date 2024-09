Soleil Sorge, scivolone social: la domanda dei fans non convince

Fino a ora sono davvero poche le occasioni nelle quali Soleil Sorge è finita al centro dell’interesse mediatico del nostro Bel Paese per aver commesso una gaffe. Questa volta però l’ex gieffina l’ha proprio combinata grossa e l’occhio attento del web se ne è accorto subito. Pare infatti che nelle ultime ore l’influencer abbia approfittato di una box domande, aperta sulla sua pagina ufficiale di Instagram, per poter fare una sponsorizzazione.

La domanda sugli occhiali

Nella serata di ieri, lunedì 9 settembre, Soleil Sorge ha approfittato di un po’ di tempo libero per potersi dedicare ai suoi fans e a rispondere ad alcune delle loro domande più frequenti. Fresca di Red Carpet a Venezia in occasione dell’ottantunesima edizione del Festival del Cinema, come anticipato, l’influencer ha aperto una box domande sul suo profilo Instagram per poter chiacchierare un po’ con i suoi followers e dare una risposta alle loro curiosità, legate anche agli outfit che ha indossato nel corso della sua ultima esperienza nel lido veneto.

Una delle domande in questione riguardava proprio un accessorio sfoggiato dall’influencer negli scorsi giorni, nello specifico un paio di occhiali. Il follower voleva infatti sapere il nome del brand che aveva confezionato l’elegante accessorio: “Di che marchio erano gli occhiali del tuo arrivo a Venezia?”.

A quel punto, come di consueto, la Sorge ha risposto alla domanda postando una sua fotografia con gli occhiali e indicando il nome del brand che li aveva gentilmente offerti in occasione del suo arrivo nel lido di Venezia. E fin qui tutto bene se non fosse che, poco dopo, l’influencer ha ringraziato i suoi fans per la quantità enorme di domande ricevute, ri-postando alcune di esse in ordine casuale.

Le reazioni degli utenti

È proprio in quel momento che alcuni fans più attenti si sono accorti di un dettaglio shockante. Come si può vedere dai numerosi screen postati in rete, la domanda sugli occhiali è stata posta da un profilo Instagram che porta l’esatto nickename della Sorge. A questo punto, il web è letteralmente insorto e ha iniziato a ipotizzare che quella domanda fosse in realtà stata fatta proprio dalla Sorge e che quindi fosse stata studiata a tavolino proprio per poter fare la sponsorizzazione.

Un fatto che però non dovrebbe stupire più di tanto dal momento che, come sottolineato anche dai fans della Sorge, è dalla notte dei tempi che gli influencer usano questo abile meccanismo per poter fare sponsorizzazioni quando non hanno idea di come giustificarle. Ecco quindi che in pochissimo tempo i più accaniti sostenitori dell’influencer si sono subito scagliati contro gli haters per difendere a spada tratta la loro idola.