Soleil Sorge contro i pettegolezzi sulla sua vita privata: “Sono stanca”

Soleil Sorge, stanca dei pettegolezzi sulla sua vita privata, scrive su Instagram. Ecco le sue parole

Durante gli ultimi giorni, o meglio mesi, Soleil Sorge è stata vittima di un forte accanimento mediatico. Sotto l’occhio del ciclone è finita la sua vita privata, specialmente quella sentimentale. Come sicuramente saprete, la Sorge ha avuto un relazione con Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen e Cecilia. I due si erano conosciuti grazie al programma l’Isola dei Famosi ed erano stati travolti da una grande passione. La loro relazione è poi continuata anche alla fine del reality e sono sempre apparsi molto innamorati. Il motivo per cui sono finiti al centro del gossip? I due sui social non sono apparsi più insieme, né in foto e neanche in video (magari sulle famose Instagram Stories). Per questo motivo chi li segue ha subito dedotto che avessero problemi e che si fossero lasciati. Soleil e Jeremias, poi, sono due persone molto riservate che tengono molto alla loro vita privata. Dunque, hanno preferito sempre non parlare della loro situazione sentimentale e non rispondere a chi gli poneva insistentemente delle domande a riguardo. Scelta, quella loro, più che giusta.

Soleil Sorge: “C’è un momento in cui il vero giornalismo incontra un limite”

I gossip comunque hanno continuato ad inseguirsi senza sosta, ecco perché Soleil poco fa ha deciso di esprimersi sui social dichiarando di essere anche abbastanza stanca di tutto quello che sta succedendo. “Nono sono solita commentare il gossip in quanto lo ritengo tale, per definizione un ‘Pettegolezzo Mondano’ – ha scritto l’ex isolana – Ma c’è un momento in cui il vero giornalismo incontra un limite. Purtroppo non abbastanza legislato per fermare persone con principi ed etica discutibili a giocare con la macchina del fango cercando di danneggiare gli altri, inventandosi notizie del tutto destituite di fondamento. Ed è proprio quel limite che mi porta qui; Perché siamo noi a dare potere a queste azioni e questi infangamenti mirati e spesso strumentalizzati per favorire gli altri. Più volte sono stata vittima di questo tipo di congetture senza replicare, e sono davvero stanca. Mi pare inutile chiedere una rettifica in quanto le falsità riportate sono di poco conto e personalmente, mi hanno fatto fare due risate. (In particolare i riferimenti al passato e la divulgazione di fatti falsi riguardanti la mia vita privata). Ma ci tengo a chiedere a voi amici, e mondo del web di iniziare a dare il giusto valore alle cose che effettivamente lo hanno. Solo così potremo migliorare questo mondo ed allontanarci dagli inganni e messe in scena che vediamo ormai sempre più”.

Soleil Sorge: “La mia vita privata resta tale e potete contare su di me per avere notizie al riguardo”

Soleil Sorge ha poi difeso ancora una volta la sua vita privata e si è detta pronta a prendere provvedimenti qualora questo tam tam non finisse: “Tuttavia ci tengo a precisare riguardo ulteriori diffamazioni, attacchi gratuiti e ricostruzioni fantasiose, che ciascuno ne risponderà nelle sedi opportune. Per quanto riguarda la mia vita privata, resta tale e potete contare su di me per avere notizie al riguardo, tutto il resto è aria. Se non l’ho fatto un motivo ci sarà no?”.