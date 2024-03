Soleil Sorge: 10 anni ‘tra dolori e sacrifici’, ma qualcosa non torna

È davvero tutto oro quello che luccica? Noi non siamo così sicuri! Soleil Sorge celebra dieci anni di onorata carriera artistica con delle storie strappalacrime su Instagram. Ma esattamente, di quale arte stiamo parlando?

L’italo-americana Soleil Sorge, talvolta anche Soleil Stasi, all’anagrafe Soleil Anastasia Sorge, ha pubblicato una foto insieme a Patrizia Mirigliani, patrona di Miss Italia per celebrare i dieci anni dalla sua partecipazione.

Tutto molto commovente, se solo Soleil si fosse piazzata almeno sul podio: nel 2014 infatti la vincitrice di Miss Italia è stata Clarissa Marchese.

La medaglia di bronzo di più bella d’Italia è andata ad un’altra nostra conoscenza, nientepopodimeno che Giulia Salemi.

Bisogna scorrere la lista delle partecipanti al concorso per trovare Soleil, arrivata addirittura settima.

Quindi, cosa c’è da festeggiare con tanta commozione? Non lo sappiamo!

Soleil ci riprova: il post strappalacrime

A seguito della foto con la signora Mirigliani, Soleil fa una carrellata di stories in cui si esibisce in un sermone sul valore del sacrificio e della riconoscenza per la vita meravigliosa che ha costruito in questi dieci anni, grazie proprio alla partecipazione a Miss Italia.

Vivere il presente è una cosa meravigliosa.

Solo vivendo il presente possiamo essere riconoscenti e a posteriori sono così grata delle opportunità che ho avuto. Ho imparato a superare ogni limite, all’inizio avevo tanta ansia per i risultati dei provini e adesso che ci ripenso sono fiera di ogni scelta che ho fatto. Ho affrontato i dolori e i sacrifici anche fisici del mio passato per poter guardare al futuro.

Parole bellissime, davvero, se pensiamo però che il massimo del sacrificio che Soleil ha fatto è stato l’Isola dei Famosi, in cui anche lì, non è arrivata neanche in finale. Sicuramente ha tanti fan che la sostengono e tifano per lei in ogni programma a cui prova a partecipare, altri a cui è rimasta simpatica per la lingua tagliente con cui è diventata famosa nei salotti di Barbara D’Urso.

È tuttavia onestamente difficile trovare una ragione che giustifichi il post strappalacrime della modella che millanta chissà quali imprese.

Da Uomini e Donne al GF VIP, dieci anni di ‘chimica artistica’

Ripercorriamo velocemente questa carriera costruita superando limiti ed avversità.

Conosciamo Soleil a Uomini E Donne, in qualità di corteggiatrice di Luca Onestini, dalla quale uscirà sua fidanzata, per pochissimo tempo.

Infatti, Luca pochi mesi dopo la sua scelta sul trono di Maria, parteciperà al Grande Fratello dove scoprirà in diretta nazionale che Soleil non solo lo ha tradito, ma che è andata a convivere con un altro uomo, lasciandolo totalmente all’oscuro del fatto di essere diventato single. Infatti sarà il fratello Gianmarco a dover intervenire nella casa per dargli la notizia che la sua relazione con Soleil era finita e che lei era bellamente fuggita con un altro.

La vediamo poi essere una leader nell’edizione 2019 dell’Isola dei Famosi, dove tra una noce di cocco e una prova del fuoco, instaurerà una relazione strategica con un altro famosissimo, Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia.

Anche sull’isola Soleil fa parlare di sé per questa storia d’amore e per il suo caratterino, nessuno dei due premiati dal pubblico che la fa uscire molto prima della finale.

Arriva poi il Grande Fratello Vip nel 2021.

Per tutto il programma, Soleil è protagonista di un triangolo amoroso becero che ha fatto tribolare Alfonso Signorini per mesi.

In quell’edizione infatti, Soleil e l’attore Alex Belli avevano instaurato una, a detta loro, alchimia artistica, un legame profondo da anime gemelle che aveva portato a baci e dichiarazioni romantiche. Peccato che il bel Belli fosse sposato con la modella Delia Duran.

Come degli antesignani Perla-Mirko-Greta, i tre vennero messi nella casa insieme per vedere come sarebbe andato avanti il rapporto a tre, e per un breve momento pareva che addirittura le scintille fossero scoppiate tra Delia e Soleil.

Finito il teatrino, sia Belli che Soleil vennero eliminati al televoto, mandando Delia in finale.

Quindi, anche qui, Soleil non ha conquistato un bel niente.

In Rai poi nel 2023 le era stato affidato un programma dal titolo ‘Felicità‘, flop assoluto.

Quindi ricapitolando, nei siamo molto contenti che Soleil sia soddisfatta dei traguardi che ha ottenuto…ma non c’è nessun traguardo in nessuna sua comparsa televisiva. La carriera fatta di sacrifici pare di più una raccolta di figurine di vari fidanzati e storie strategiche per andare avanti nei programmi.

E tanto avanti non è mai comunque andata, non arrivando tra i finalisti in nessun reality a cui ha partecipato.

Segno che il pubblico, che scemo non è, ha capito il gioco ed è stanco di anni di storielle create a tavolino. Che dire, ci auguriamo di essere qui tra altri dieci anni, per festeggiare 20 anni di carriera di Soleil, tra altri podi sfumati e relazioni volant!