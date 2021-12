Soleil: madre parla del fidanzato e attacca Alex, i fuorionda la sbugiardano

Soleil Sorge vittima o complice di Alex Belli al Grande Fratello Vip? La domanda è gettonatissima è sta dividendo il pubblico: c’è chi ritiene che la giovane e il 38enne parmense abbiano architettato teatrini assieme e chi invece pensa che l’italoamericana si sia ritrovata in mezzo a delle tarantelle senza volerlo. La madre della Sorge, Wendy Kay, ospite a Casa Chi ha fornito la sua versione della faccenda, attaccando Delia Duran e l’attore, naturalmente difendendo la figlia. Qualcosa però non torna. Dei fuori onda che stanno circolando sul web con protagonisti Belli e Soleil rendono le dichiarazioni di Wendy facilmente opinabili.

Wendy Kay: “Soleil? il fidanzato l’aspetta a Milano”

Da quando Alex ha lasciato la Casa più spiata d’Italia, Soleil si è incupita, venendo travolta da un misto di delusione, sconforto e rabbia. Wendy Kay ha provato a ridimensionare il tutto, spiegando che sua figlia è semplicemente delusa per il rapporto di amicizia che aveva costruito con Alex. Oltre a questo, sempre secondo la donna, non ci sarebbe altro perché l’attore non sarebbe l’uomo adatto alla figlia.

Wendy ha poi sostenuto che Soleil sia stata una “vittima” di un piano architettato da Belli e dalla moglie Duran, definita “cattiva” per come ha trattato Sorge. Insomma, Kay è certa che il suo frutto d’amore non abbia preso una cotta per Alex e che anzi sarebbe stata raggirata da quest’ultimo e dalla sua compagna. Trattasi quindi non di una delusione d’amore, ma di una delusione scaturita da un’amicizia andata in frantumi.

“È stato tutto programmato prima di entrare, hanno fatto il loro show. Non va bene per l’emotività delle persone, un po’ di ritegno ci voleva. Lui parlava di grande amore, io vi posso garantire che non è il tipo di mia figlia. Non si innamorerebbe mai di lui. È una questione umana, di amicizia. Delia è stata cattiva, prendere la colpa e vedere lui che si gira e neanche la saluta, non è tanto umano. Alex ha ignorato la benevolenza di mia figlia. Ha voluto a tutti i costi creare questa storia drammatica, non sapendola gestire. Per fortuna è uscito”.

Spazio anche a un commento sul bacio che Soleil ha dato ad Alex, umiliandolo (“Questo è fake come sei stato tu in questi mesi”). “Non la vedo come una mossa positiva ma lei è un’attrice molto brava quando vuole. Ed ha voluto mostrare davanti a tutti questo smacco, punto”, la chiosa di Wendy che ha poi informato sul fidanzato che attende sua figlia fuori dalla Casa, Carlo Domingo.

Che fine ha fatto Carlo, l’uomo che ha fatto perdere la testa questa estate a Soleil? Wendy ha detto che, nonostante gli ultimi fatti capitati nello show di Canale Cinque, l’uomo continua ad aspettare la giovane italoamericana a Milano, seppur non è stato felice di aver visto alcune cose.

“Lui è a Milano, aspettando la sua uscita. Non è contento di vedere certe cose, lei non ha limitato le ferite a lui. È uno spettacolo, si è svolto così. Alex era un po’ una tortura, faceva tutto lui”.

Soleil vittima? I fuori onda che imbarazzano l’ex corteggiatrice UeD

Lungo la puntata di lunedì 13 dicembre del GF Vip, quella in cui Alex è uscito non prima di aver dato ‘spettacolo’ con Soleil, sono stati intercettati dei fuori onda alquanto curiosi. In particolare, quando Alfonso Signorini ha mostrato ai telespettatori il filmato del bacio appassionato che i due si sono dati (quello in cui alla fine Soleil ha ghiacciato Belli dandogli del fake), è successo qualcosa di strano.

Proprio mentre veniva mandato in onda il video, Alex e Soleil, credendo di non essere ripresi dalle telecamere, di punto in bianco hanno cominciano a ridere. E pensare che Sorge fino a pochi secondi prima era sull’orlo del pianto (qui il video). Si sono persino dati il cinque per il colpo di scena messo in atto. Una domanda è quindi d’obbligo: Wendy Kay, sicura che Sorge sia solo vittima di tutto il teatrino?