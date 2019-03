Soleil, lite con Sarah: la Altobello in lacrime, la rivelazione di Aaron

Isola dei Famosi, Sarah in lacrime: il motivo della lite con Soleil Sorge

Nella nuova puntata dell’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi ha deciso di parlare anche della lite tra Soleil e Sarah. Le due giovanissime naufraghe hanno legato davvero molto, eppure qualcosa è cambiato proprio nel corso dell’ultimissima settimana. La Sorge e la Altobello si sono rese protagoniste di una lite che non si aspettava nessuno dei fan del reality-show di Canale 5. In prima serata, le dirette interessate hanno avuto modo di dare un’ulteriore e personale spiegazione su quanto accaduto tra di loro. Durante il confronto, si è scoperto che la causa di tutto è stata una frase che Aaron ha deciso di riportare alla bella pugliese. Quest’ultima, proprio pochi attimi prima di iniziare a parlare della discussione avuta con la sua ormai ex amica, è addirittura finita in lacrime.

Soleil e Sarah, fine dell’amicizia all’Isola dei Famosi: Aaron si svela

Sarah ha rivelato di aver visto in Soleil uno strano e improvviso cambiamento: “Io sono andata da Sole davvero come un’amica. Le ho dato davvero tanto. Però sei cambiata.” Di tutta risposta, l’italo-americana ha replicato affermando: “Probabilmente c’è stato tutto un insieme di cose che ha svariato gli equilibri. L’ho vista comportarsi in modo un po’ ambiguo, tutto di un tratto mi è venuta a riferire che qualcuno le ha detto che non la sopportavo.” Alla fine, durante il confronto, Aaron ha preso la parola e ha dichiarato il motivo per cui è stato proprio lui a riportare determinate cose alla simpaticissima Sarah.

Sarah Altobello piange: il confronto con Soleil e Aaron dopo la lite con la Sorge

Aaron ha sentito Sarah lamentarsi con Marina dello strano cambiamento di Soleil e per questo ha sentito il bisogno di riferirle quanto le aveva detto la Sorge. “Era una mattinata. Soleil ha detto quanto parla Sarah stamattina, oggi non la sopporto. Io le ho risposta che Sarah parla sempre tante. Io tante volte sento tante cose e per scelta mia scelgo di non dirle. Ma questa volta ho deciso di dirlo.”