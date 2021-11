Soleil, l’ex fidanzato Nicola svela i suoi segreti: “Ha tradito per…”

Il settimanale Di Più Tv ha scavato nel passato di Soleil Sorge, una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La rivista edita da Cairo Editore ha intervistato Nicola Ippoliti, uno degli ex fidanzati della gieffina. Uno dei primi amori dell’influencer e giovane conduttrice.

I due hanno avuto una relazione quasi dieci anni fa, quando Soleil Sorge aveva appena 19 anni. Nicola, invece, ne aveva 22 e lavorava come indossatore prima di laurearsi in Odontoiatria e protesi dentaria. Oggi è uno dei medici più stimati e apprezzati nel suo settore, che si divide tra il suo studio di Avezzano e quelli di Roma, Napoli e Milano.

Soleil ha conosciuto Nicola proprio ad Avezzano, la città dell’Abruzzo dove è cresciuta dopo i primi anni di vita trascorsi a Los Angeles. La Sorge e l’ex fidanzato hanno vissuto una bella relazione finita perché molto immatura: come spiegato da Ippoliti entrambi erano troppo giovani per portarla avanti.

Nicola Ippoliti ha definito Soleil Sorge una ragazza dal cuore buono e con un amore immenso per la madre Wendy, vista qualche tempo fa a Pechino Express in coppia proprio con la figlia. Il medico e Soleil si sono incontrati grazie ad un amico in comune anche se la Sorge è arrivata a tradire per Ippoliti.

Il ragazzo ha svelato:

“Lei stava con un calciatore che oggi è diventato un medico. La storia che aveva con lui e quella che stava iniziando ad avere con il sottoscritto si accavallarono, lei lo tradì e ci furono delle tensioni…”

Non solo: Nicola e Soleil sono stati anche sul punto di diventare genitori, seppur giovanissimi. Ad un certo punto della relazione la Sorge ha infatti avuto un ritardo che però si è rivelato solo un falso allarme e nulla più. Successivamente i due hanno deciso di prendere strade differenti: oggi Ippoliti ha un’altra fidanzata.

Tutti gli amori di Soleil Sorge

Dopo la fine della liaison con Nicola Ippoliti Soleil Sorge ha avuto diverse relazioni amorose, molte delle quali finite al centro della cronaca rosa. Ha amato Luca Onestini, corteggiato a Uomini e Donne, e subito dopo Marco Cartasegna, altro ex tronista di Maria De Filippi.

Qualche tempo fa Soleil Sorge ha amato pure Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen con il quale ha condiviso l’esperienza all’Isola dei Famosi. Più recentemente la 27enne ha vissuto una passione travolgente con Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano ritrovato al Grande Fratello Vip.

Da qualche mese Soleil starebbe frequentando Carlo Domingo, figlio di un manager noto nel mondo della moda: i due avrebbero deciso di vivere nel massimo riserbo questo legame.