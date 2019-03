Soleil fidanzata con Romagnoli prima dell’Isola dei Famosi: il gossip

Soleil Sorge e Alessio Romagnoli sono stati insieme prima dell’Isola dei Famosi?

A poche settimane dalla fine dell’Isola dei Famosi spunta il gossip che non ti aspetti. Secondo quanto scrive il settimanale Chi, Soleil Sorge – una delle naufraghe protagoniste di quest’edizione del reality show –avrebbe avuto una storia con Alessio Romagnoli prima di partire per l’Honduras. I due si sarebbero frequentati in gran segreto visto che prima d’ora mai si era parlato di questa liason. Al momento non ci sono conferme: se ne parlerà nella prossima puntata del programma o subito dopo la finale? E come avrà reagito il calciatore del Milan alla nascita della liason tra Soleil e Jeremias Rodriguez?

Il gossip su Soleil Sorge e Alessio Romagnoli

“Il cuore di Soleil Sorge, oggi legata a Jeremias Rodriguez, prima di partire per l’Isola batteva per uno dei calciatori più forti del campionato e della Nazionale. Stiamo parlando del difensore del Milan Alessio Romagnoli. Come avrà reagito lui alla scintilla scoccata tra Soleil e Jeremias?”, si legge sull’ultimo numero della rivista diretta da Alfonso Signorini.

Soleil Sorge: chi è il calciatore Alessio Romagnoli

Romagnoli ha 24 anni ed è il capitano del Milan. Prima di arrivare a Milano ha giocato nella Roma e nella Sampdoria. In passato si è parlato di un flirt tra lo sportivo e Veronica Bagnoli, ex modella e protagonista di Temptation Island.