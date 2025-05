Sognando Ballando, Totti gela pure Lucarelli: c’entra Noemi Bocchi

Ieri, 16 maggio, è andata in onda la seconda puntata di Sognando Ballando con le stelle. Se questa edizione risulta più sottotono rispetto all’originario programma, l’ospite atteso della serata ha creato una certa aspettativa. Stiamo parlando di Francesco Totti. Ex capitano della Roma e campione indiscusso di calcio. Tutti, sia Milly Carlucci che la giuria, sembrano molto tesi quando l’ospite si presenta. L’ex compagno di Ilary Blasi non balla ed entra in studio raggiungendo la conduttrice. Quest’ultima ha preparato per lui una sorpresa ed è pronta a mostrargliela.

La Carlucci ha preparato una carrellata di video di ex personaggi calcistici che hanno varcato il palcoscenico di Ballando con le Stelle. Abbiamo rivisto con piacere le esibizioni di Maradona, Marco Del Vecchio, Alessandro del Piero e tantissimi altri. Insomma lo scopo piuttosto evidente di Milly Carlucci è quello di convincere il campione della Roma a partecipare alla prossima edizione di Ballando. Totti sembra restio e mantiene una certa ambiguità a riguardo. Poi arriva il momento delle domande e qui l’impassibilità del Pupone appare decisamente evidente.

Totti risponde in maniera lapidaria, gelo in studio

Ivan Zazzaroni gli chiede se lui avesse voluto giocare ancora nella Roma e per quanto tempo. Francesco Totti, nella sua estrema diplomazia, risponde che avrebbe voluto giocare ancora un paio d’anni. Poi aggiunge che nel mondo del calcio c’è un inizio ed una fine ed è giusto che lui abbia concluso il suo percorso. A questo punto prende la parola Alberto Matano che finalmente gli chiede qualcosa di più interessante: “Che momento è della tua vita questo?”. La risposta di Francesco lascia tutti perplessi, compreso chi gli ha posto la domanda.

”Stupendo, bello”. Questa è la risposta lapidaria di Totti. La faccia dubbiosa di Matano porta Totti a chiedergli se volesse sapere altro. Il conduttore a quel punto risponde che avrebbe voluto sentire una spiegazione del perché fosse un periodo così positivo. Ovviamente Totti non aggiunge altro e lascia cadere nel vuoto la richiesta. L’estrema diplomazia dell’ex capitano della Roma ha frenato un po’ tutti. Selvaggia Lucarelli, solitamente piuttosto pungente nei commenti, ha invece mantenuto una certa riverenza. Anzi, quando Zazzaroni si è paragonato a Totti ha persino difeso il calciatore affermando che fosse un vero “pischello”.

Noemi Bocchi nascosta tra il pubblico controllava tutto

Noemi Bocchi, l’attuale compagna di Totti, poco fa ha postato una storia in cui si capisce dove fosse seduta nel pubblico. La Bocchi era appostata dietro la sedia di Alberto Matano. Motivo per cui quando Totti ha risposto in maniera così veloce sul momento stupendo che stava vivendo, in molti hanno ironizzato che fosse “controllato a vista” dalla Bocchi. Anche perché solitamente gli affetti dei vip che sono seduti nel pubblico vengono mostrati in video. Mentre invece Noemi è rimasta nel totale anonimato. Chissà se c’è un fondo di vero in questa ipotesi?