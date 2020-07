Sofia e Alessandro dopo Temptation Island: cosa sta accadendo

Sofia e Alessandro sono stati i primi a Temptation Island 2020 ad affrontare il falò di confronto. Fortunatamente per loro è arrivato il lieto fine dopo tante incomprensioni. Vedere la propria fidanzata relazionarsi con i tentatori, ha portato il 47enne a prendere la drastica decisione di concludere il percorso all’interno del reality delle tentazioni. Ed è stato proprio questo il motivo per cui Alessandro ha chiesto, dopo solo cinque giorni di permanenza nel programma, il falò di confronto anticipato. Sofia ha poi accettato di confrontarsi con il fidanzato e insieme hanno scelto di iniziare una nuova vita insieme. Ebbene sì, i due oggi parlano di grandi progetti per il loro futuro. Sembra proprio che l’esperienza vissuta nella trasmissione di Canale 5 abbia rafforzato i sentimenti di questa coppia. Tra passione e tradimenti, dopo quattro anni di relazione Sofia e Alessandro avevano deciso di prendere parte al reality per gestire la gelosia. Entrambi sono abbastanza gelosi l’uno dell’altra, ma ora la situazione pare essere cambiata. Infatti, in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, la coppia svela di essere pronta a un grande passo.

Sofia e Alessandro dopo Temptation Island 2020: la coppia è più forte di prima

Sofia e Alessandro dopo Temptation Island sono pronti a lavorare sulle mancanze e sulla sfiducia. Questa esperienza ha portato entrambi a provare delle emozioni fortissime e a capire che devono gestire al meglio la loro gelosia. Non hanno mai avuto dubbi sui loro sentimenti e l’esperienza nel reality ha solo dato l’ennesima certezza. Sofia, intanto, parla anche del rapporto che ha instaurato con le altre fidanzate nel villaggio. In particolare, la 30enne ammette di essersi trovata a suo agio con Manila Nazzaro e Antonella Elia. Dall’altra parte, Alessandro ricorda con affetto i momenti trascorsi con Lorenzo Amoruso e Pietro Delle Piane.

Temptation Island, Sofia e Alessandro ora pensano alla convivenza

Dopo il reality delle tentazioni, Sofia e Alessandro sono pronti a vivere la loro relazione in modo sereno, cercando di provare più fiducia. Ora vorrebbero che la loro storia inizi ad avere un certo equilibrio. Non solo, hanno intenzione di vivere la loro relazione in modo più intenso, sotto lo stesso tetto! Ebbene sì, Sofia e Alessandro stanno pensando finalmente alla convivenza. Un passo importante per la coppia, che grazie a questa esperienza è più forte di prima!