Sofia Bruscoli torna a lavorare: niente matrimonio con Marcelo Fuentes

Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes oggi: la showgirl torna a lavoro

Che fine hanno fatto Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes? Sette anni dopo il primo incontro la showgirl e l’ex tronista di Uomini e Donne sono più che mai uniti. E felici insieme alla loro bambina, la piccola Nicole, che lo scorso 21 dicembre ha spento 5 candeline. Ora che la bambina è più grandicella, Sofia è tornata a lavoro. Dopo il parto la Bruscoli ha abbandonato il programma Rai Easy Driver e scelto di dare la priorità alla sua famiglia. “È stata una mia scelta, di cui non mi sono mai pentita. La rifarei un milione di volte. Ho voluto seguire in prima persona la crescita di mia figlia- Non ho mai voluto una tata: di Nicole ci siamo sempre occupati solo io e Marcelo”, ha assicurato la 30enne in un’intervista concessa al settimanale Vero. “Ora che è più grande ed è impegnata con la scuola, la danza classica e la ginnastica artistica, ho deciso di riprendermi i miei spazi e di tornare a dedicarmi anche al lavoro”, ha aggiunto la soubrette.

I nuovi impegni professionali di Sofia Bruscoli

A poco a poco Sofia Bruscoli sta rientrando nel mondo dello spettacolo. “Conduco un tg di medicina, benessere e salute. In più ho recitato in uno spot di una nota acqua minerale assieme a Cindy Crawford, in uno di una prestigiosa casa automobilistica e nel nuovo film di Alessandro Siani”, ha annunciato la giovane. Tra la figlia e il lavoro, Sofia non è interessata al matrimonio con Marcelo Fuentes. “Le nozze non sono in programma. Siamo già una famiglia a tutti gli effetti“, ha puntualizzato la Bruscoli. Che in futuro sogna di avere un altro bambino ma per il momento preferisce dedicarsi a nuove sfide professionali.

La vita di Marcelo Fuentes lontano da Uomini e Donne

Se Sofia Bruscoli è riapparsa in tv, Marcelo Fuentes ha preso una direzione diversa. Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, il cileno ha deciso di dedicarsi all’organizzazione di eventi e alla comunicazione.