sofia bruscoli e marcelo fuentes sono tornati insieme

È di nuovo amore tra Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes. Il cileno, noto per aver partecipato qualche anno fa a Uomini e Donne, ha annunciato il ritorno di fiamma con la compagna storica sulle pagine del settimanale Nuovo. I due, insieme da quasi dieci anni, si erano lasciati dopo il lockdown della primavera 2020. Ad annunciare la rottura era stata Sofia sui social network ma c’è stato poi un riavvicinamento lo scorso inverno.

Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti Marcelo Fuentes ha spiegato che è tornato a casa. Dopo la separazione, infatti, il 44enne era andato a vivere altrove ma oggi è tornato a convivere con Sofia Bruscoli e la loro bambina, Nicole, che oggi ha sette anni. Il motivo della breve separazione? A quanto pare l’emergenza Coronavirus.

Il lockdown ha pesato negativamente sulla coppia e i problemi di lavoro di Marcelo non hanno di certo aiutato. Archiviata la breve esperienza televisiva Fuentes ha infatti fondato una società di eventi. Una società che è praticamente ferma da un anno data la pandemia.

“Il settore è morto. Così mi sono buttato nell’ambito immobiliare per tirare avanti. Tutte tensioni e preoccupazioni che fanno male alla coppia. Ero nervoso e sono andato via di casa. Capita in tante famiglie”

Qualcosa è cambiato durante l’estate: Marcelo Fuentes e Sofia Bruscoli hanno ripreso a vedersi per il bene della figlia Nicole, che non ha preso bene la separazione, seppur breve, dei suoi genitori. Marcelo ha dichiarato:

“Un figlio resta nel cuore per sempre e Nicole è stata la calamita più forte. Sofia e io abbiamo caratteri decisi ma vogliamo riprovarci”

Marcelo Fuentes ha ammesso che se tutto tornerà a posto come si deve potrà pensare a fare la proposta di matrimonio a Sofia Bruscoli. I due infatti non sono mai convolati a nozze. Non è da escludere poi l’idea di un altro figlio, un fratellino o una sorellina per Nicole. E un viaggio in Cile, il paese natale dove Marcelo manca da troppo tempo.

“Devo sistemare le cose, anche a livello lavorativo. Sofia sta riprendendo ora con le ospitate e il lavoro sul set. È stato un anno difficile, soprattutto per chi lavora nel mondo dello spettacolo. Se si ricomincia tornerà serenità anche all’interno delle famiglie”

La storia d’amore tra Marcelo Fuentes e Sofia Bruscoli

Marcelo Fuentes e Sofia Bruscoli si amano da nove anni. Si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune e non si sono più lasciati. Due anni dopo il primo incontro è nata la figlia della coppia, Nicole. Per amore della famiglia la Bruscoli ha messo da parte per alcuni anni la carriera. I due vivono a Roma.