Snowpiercer 3: Melanie è viva o morta? Anticipazioni sul “nuovo mondo”

Snowpiercer 3 ci sarà. La fortunata serie tv distribuita sul canale statunitense TNT e su Netflix tornerà con una terza stagione. La seconda è appena stata resa disponibile interamente. Sono cioè stati resi fruibili tutti e 10 gli episodi per gli abbonati Netflix. Chi ha già concluso la visione di tutte le puntate è stato assalito da diversi interrogativi: Melanie Cavill, interpretata da Jennifer Connelly, tornerà oppure è davvero morta? Altro quesito: i viaggiatori del treno scenderanno dalle rotaie ora che si è scoperto che alcune zone della Terra sono più calde? Infine: quando sarà pronta la terza stagione?

Snowpiercer 3, Melanie è viva o morta?

Alla fine della seconda stagione, con una mossa spericolata e coraggiosa, Andre Layton, interpretato da Daveed Diggs, stacca alcuni vagoni dallo Snowpiercer e riesce a raggiungere il luogo in cui Melanie avrebbe dovuto attenderlo. La donna, però, non c’è, seppur è riuscita nell’impresa di raccogliere i dati necessari per capire la situazione relativa al meteo sulla Terra. Layton e i suoi fedeli credono che Melanie sia morta, ma potrebbe non essere così.

Becky Clements, produttore esecutivo della serie tv, a proposito della terza stagione di Snowpiercer, in una recente intervista ha dichiarato di essere lieta del fatto che “Melanie si unirà alle riprese”. Quindi dovrebbe esserci e non dovrebbe essere morta. D’altra parte il suo corpo non è stato rinvenuto, dettaglio non da poco.

Snowpiercer 3, un “nuovo mondo”

Clements ha raccontato anche che cosa bisogna aspettarsi dal terzo capitolo della serie tv: “Tutti stanno cercando di trovare il loro posto nel nuovo mondo. Ci sarà un piccolo salto temporale nella terza stagione, non significativo, ma sufficiente per mostrare davvero al pubblico, in modo efficiente e interessante, come appare il nuovo ordine mondiale“. Inoltre ha aggiunto che ci sarà un valzer di alleanze e conseguenti nuove inimicizie, oltre ad un nuovo personaggio principale, che andrà ad aggiungersi a quelli già noti.

Inoltre Clements ha fatto sapere che la terza stagione non dovrebbe essere l’ultima in quanto ci sono delle concrete possibilità di realizzare un quarto capitolo della storia dello Snowpiercer.

Snowpiercer 3, quando esce la nuova stagione?

Al momento, a parte la certezza che la terza stagione si realizzerà, non si sa nulla sulla data di uscita. Prima bisognerà girare le scene, poi montarle e infine distribuire il prodotto finito. Una data non improbabile potrebbe essere l’inizio del 2022, anche se è più papabile che si possano vedere i nuovi episodi nel secondo trimestre dell’anno prossimo.