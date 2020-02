Sky e Sanremo, giallo spoiler sul vincitore: il pubblico rumoreggia, la Rai presa in contropiede

Giallo a Sanremo. Mentre sul palco dell’Ariston Amadeus e Fiorello continuano con gag e ospiti, e con il televoto già chiuso, su Sky viene annunciato come vincitore del Festival Diodato, arrivato nella rosa dei tre finalisti (con lui, Francesco Gabbani e i Pinguini Tattici Nucleari). Molti utenti si sono accorti dello spoiler e si sono riversati in protesta su Twitter. E in effetti, l’anticipazione di Sky è risultata veritiera e, di fatto, ha preso in contropiede la Rai, svelando il trionfatore della 70esima edizione della kermesse prima di tutti, addirittura del concorso stesso. I casi non possono che essere due: o qualche gola profonda ha spifferato tutto dalla cittadina ligure (avendo informazioni ‘blindate’) o l’emittente fondata da Rupert Murdoch ha provato a indovinare. Ma sembra difficile che un’azienda tanto prestigiosa sia andata alla ceca, sfidando la sorte. Da sottolineare che l’annuncio non è stato dato tramite un servizio giornalistico, ma è apparso sul “rullo” delle news. “Festival di Sanremo, vince Diodato”, si è letto.

La rosa dei tre finalisti ha visto esclusioni eccellenti. Achille Lauro, Elodie, Tosca Piero Pelù e Le Vibrazioni sono stati i nomi più ‘rumorosi’ che sono rimasti a bocca asciutta, classificandosi rispettivamente ottavo, settima, sesta, quinto e quarti. Alla fine, come annunciato con gran clamore in anticipo da Sky, l’ha spuntata Diodato con il brano ‘Fai rumore’. Medaglia d’argento per Francesco Gabbani che ha cantato ‘Viceversa’. Bronzo per i Pinguini Tattici Nuclari con ‘Ringo Starr’.