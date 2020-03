Sky, pacchetti gratis per gli abbonati: offerta IoRestoACasa per Covid-19

Sky gratis per gli abbonati: tutti i pacchetti a disposizione fino al 3 aprile

Sky ha regalato pacchetti gratuiti agli abbonati. L’iniziativa è stata denominata IoRestoACasa e anche la pay tv non è rimasta indifferente dinanzi alle interminabili giornate che gli italiani dovranno trascorrere nelle proprie case. E così gli abbonati Sky avranno l’intera offerta a disposizione, dallo sport al cinema al calcio, seppure sia fermo in questo momento. Il pacchetto che più interesserà gli abbonati è forse il cinema, ma anche lo sport sta regalando emozioni riproponendo repliche e puntate speciali. Insomma, l’offerta Sky non si ferma e da oggi sarà a disposizione degli abbonati interamente e fino al prossimo 3 aprile. Come attivare Sky gratuito? Bisogna farne richiesta oppure no?

Pacchetti Sky gratis per gli abbonati: come attivare l’offerta?

La risposta si trova nel messaggio comparso agli abbonati accendendo il decoder oggi. Sky ha avvisato dell’ampliamento dell’offerta: “Da oggi fino al 3 aprile puoi vedere […] senza alcun costo aggiuntivo al tuo abbonamento e senza impegno. Non devi fare nulla: la visione è già attiva e si chiuderà automaticamente”. A ogni abbonato è comparso il pacchetto mancante nell’abbonamento, uno o più pacchetti a seconda di ciò che non era visibile fino a oggi. Insomma, penserà a tutto Sky: aprirà i pacchetti a tutti a partire da oggi e sarà sempre l’azienda a far terminare l’offerta il 3 aprile. Un giorno scelto non a caso, visto che è, al momento, il giorno in cui il Governo farà un bilancio della situazione. Non è detto che la vita degli italiani tornerà alla normalità a partire dal 4 aprile, per cui non è da escludere che l’offerta verrà prolungata.

Sky regala tutti i pacchetti agli abbonati: offerta completa fino al 3 aprile

Tutti ci auguriamo di riprendere almeno in parte le nostre abitudini e di non avere più tanto tempo da trascorrere sul divano di casa a vedere la televisione. Se così non dovesse essere, allora è possibile che Sky prolunghi l’offerta IoRestoACasa per continuare a fare compagnia agli abbonati.