Skam Italia 5 si farà, è ufficiale: chi potrebbe essere il protagonista

Netflix fa una sorpresa ai fan di Skam Italia annunciando la quinta stagione! Il nuovo capitolo della serie televisiva sarà disponibile già dal 2022, in esclusiva solo per la nota piattaforma di streaming. Gli studenti romani torneranno sul piccolo schermo con un’altra storia. Dopo il successo conquistato con le precedenti stagioni, la serie prodotta da Cross Production è pronta a sorprendere il pubblico. Il capitolo precedente, il quarto, è già uscito il 15 maggio 2020. I fan erano in attesa di scoprire se ci sarebbe stata una continuazione.

Tutto sembrava appunto preannunciare l’arrivo di una nuova storia e così sarà! Il video condiviso da Netflix non può non fare felici tutti loro. Dopo questo ufficiale annuncio, sui social il pubblico ha iniziato a porsi non poche domande su ciò che accadrà in Skam Italia 5. Scendendo nel dettaglio, si chiedono chi sarà il protagonista della nuova storia. Come è noto, ogni capitolo si concentra sempre su uno o due personaggi. Ovviamente, per quanto riguarda la prossima stagione bisognerà anche tenere conto della disponibilità dei vari interpreti.

Alcuni degli attori protagonisti sono attualmente impegnati in altri progetti. Ma quasi sicuramente è già stata presa una decisione al riguardo. Questa quinta stagione potrebbe essere dedicata completamente a uno di questi personaggi: Elia, Silvia, Luca o Federica. Rispettivamente interpretati da Francesco Centorame, Greta Ragusa, Nicholas Zerbini e Martina Lelio, rappresentano i volti che non hanno ancora avuto una stagione interamente incentrata su loro.

Nonostante ciò, tutti e quattro sono riusciti a conquistare il cuore del pubblico. Dunque, su chiunque di loro ricadrà la scelta, gli spettatori saranno felici. Ma per quanto è possibile leggere attualmente sui social, sembra che i fan vogliano vedere come protagonista di questo nuovo capitolo Elia. In effetti, potrebbe essere proprio lui il volto centrale della prossima stagione. Il motivo?

Il quinto capitolo di Skam France, versione francese della serie, vede protagonista il suo omologo francese. C’è anche un’altra ipotesi da tenere in considerazione: saranno due i protagonisti? La serie potrebbe scegliere di portare al centro della scena più di un personaggio. Non è da sottovalutare il dubbio che i fan hanno su Filippo, interpretato da Pietro Turano. Il fratello di Eleonora (Benedetta Gargari) potrebbe rivestire, appunto, il ruolo di protagonista.

Bisogna, però, attendere prima di scoprire intorno a quale personaggio girerà la nuova storia. Al momento, Netflix non ha rivelato particolari anticipazioni. La piattaforma si è limitata a scrivere:

“Finalmente ci siamo. Abbiamo sfondato quel soffitto, tutti insieme: stiamo lavorando a Skam Italia 5, arrivo nel 2022 solo su Netflix”

Ora non resta che attendere ulteriori informazioni.