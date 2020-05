Skam Italia 5, quando esce? Trama e cast della prossima stagione

Skam Italia, si farà una quinta stagione? Ancora nessuna conferma ma i telespettatori potrebbero cambiare le sorti della serie come accaduto con la quarta stagione. Le prime anticipazioni

La quarta stagione di Skam Italia ha esordito il 15 maggio 2020 su Netflix e TimVision. Ci sarà una quinta stagione? Come ben sappiamo il format norvegese si è fermato proprio dopo la stagione 4. Non avendo quindi più la serie madre a cui fare riferimento, ci sembra molto improbabile che la versione italiana prosegua. Anche se, guardando a cosa sta accadendo in Francia e Germania, le rispettive trasposizioni di Skam sono proseguite ben oltre la quarta stagione. Ogni volta gli episodi ruotano intorno ad un personaggio che si rivela essere il protagonista della stagione in corso, anche se nel frattempo continua la narrazione della vita degli altri personaggi che si mescola continuamente l’una con l’altra. Potrebbe essere una valida ipotesi approfondire la storia di Elia come quella di Silvia oppure quella di Filippo, personaggi dai quali si potrebbero prendere enormi spunti per creare nuovi orizzonti. Il discorso cambia, però, se teniamo conto che il liceo è finito. Come accade nella maggior parte delle serie adolescenziali, la maturità segna sempre la fine di un’era, il passaggio dalla spensieratezza a quella adulta. A meno che i produttori non vogliano continuare con gli stessi personaggi, magari seguendoli nella loro avventura universitaria, ci sembra assai difficile che vedremo un quinta stagione di Skam Italia. Ma come si dice in questi casi? Mai dire mai.

Cosa potrebbe raccontare la quinta stagione di Skam Italia?

Come vi abbiamo già anticipato, l’enorme seguito della serie, soprattutto sui social, potrebbe fare la differenza come accadde già con la quarta stagione quando venne in un primo momento cancellata. Ma quale potrebbe essere la probabile trama di Skam Italia 5? In una recente intervista dello showrunner Ludovico Bessegato per TvSerial, si era già parlato ad un probabile scenario universitario: “Se a un certo punto ci fosse la possibilità di fare la quinta stagione di Skam Italia, per quanto mi riguarda sicuramente andrei avanti con i personaggi esistenti. Non so quale, però se dipendesse da me mi piacerebbe affrontare il secondo ciclo di questi ragazzi all’università, ma qui parliamo quasi da spettatori”. Per come la vediamo noi, non troviamo tanto un senso nel proseguire con i personaggi delle prime quattro stagioni. Con l’epilogo della quarta si è concluso un ciclo perfetto e non avrebbe senso allungare il brodo: meglio salutarsi all’apice del successo piuttosto che attirare critiche inutili.

Il cast

Seguendo il filo logico di quel che vi abbiamo spiegato finora, per poter ipotizzare il cast di una probabile nuova stagione bisogna considerare se la storia proseguirà nell’ambito universitario, e quindi torneranno tutti i protagonisti delle prime quattro stagioni, o se si vorrà azzardare con nuovissime trame e quindi nuovi personaggi. Vi terremo aggiornati.