Skam Italia 4 cast: chi sono i due attori che interpretano Sana e Malik

La quarta stagione di Skam Italia è tra gli appuntamenti più attesi della programmazione di maggio di Netflix. Gli episodi avranno come tema la storia d’amore tra Sana e Malik: conosciamo gli attori

Il futuro di Skam Italia, fino a qualche tempo fa, sembrava esser spacciato. La scorsa estate TimVision aveva annunciato di aver cancellato l’ipotesi di una quarta stagione ma, con grande entusiasmo dei fan, Netflix ha preso in mano il progetto e di fatto salvato la serie. I nuovi episodi saranno disponibile venerdì 15 maggio. Dopo aver raccontato nelle stagioni precedenti la storia di Eva, Martino ed Eleonora, nella prossima stagione arriva il turno di Sana. Lei è una ragazza italiana di seconda generazione e musulmana praticante, divisa tra i valori della sua religione e quelli della sua cerchia di amici, di cui si sente ormai parte integrante. Nel corso degli episodi assisteremo ad un progressivo distacco di Sana dal resto del gruppo: la giovane è alla ricerca di un equilibrio tra la sua cultura religiosa e il sentimento che prova per Malik, un’amico di suo fratello. Ma chi sono i due attori che li interpretano?

Skam Italia 4 cast: Beatrice Buschi e Mehdi Meskar sono gli attori protagonisti dei prossimi episodi

Beatrice Buschi interpreta Sana Allagui. L’attrice ha 24 anni, nata a Torino ma vive a Roma. Nonostante la sua giovane età ha già lavorato in teatro, al cinema e in tv. Per riuscire ad interpretare nel migliore dei modi il ruolo di Sana, ha approfondito la conoscenza con le figlie di Sumaya Abdel Qader, esponente della comunità femminile musulmana in Italia e consulente alla sceneggiatura di Skam Italia 4: “Ho conosciuto le figlie di Sumaya e altre persone musulmane per prepararmi al personaggio e adesso sono miei amici. Se avessi conosciuto una ragazza come Sana, non l’avrei vista assolutamente male. Non ho mai avuto pregiudizi verso le donne musulmane. La mia filosofia è ‘Ognuno è libero di essere chi vuole, di fare quello che vuole'”. Per quanto riguarda la carriera, nel 2008 ha interpretato Benedetta nel film Caos Calmo di Antonello Grimaldi con Nanni Moretti e Alessandro Gassmann. In teatro, ha recitato nel 2016 nello spettacolo We love Shakespeare di Papalotti e nel 2017 in Come eravamo di Bellomo. In televisione, invece, nel 2011 ha partecipato alla serie televisiva di Canale5 Al di là del lago.

Mehdi Meskar interpreta Malik Doueiri. Mentre Beatrice è già un volto noto per i fan di Skam Italia, per Mehdi si tratta dell’esordio nella serie targata Netflix. In questa stagione sarà il protagonista maschile e sarà il ragazzo per cui Sana perderà la testa. Nato in Italia, a Reggio Calabria, ma di origini magrebine, ha 25 anni. Trasferitosi a Treviso con la sua famiglia in tenerà età, è il successivo spostamento che gli cambia la vita. A 15 anni si traferisce a Parigi ed è proprio nella capitale francese che coltiva la passione per la recitazione. Nel 2016, viene scelto da Luca Miniero per il film Non c’è più religione in cui ha interpretato il ruolo di Alì. Dopo aver partecipato a numerosi film e serie tv, soprattutto francesi, arriva un ruolo internazionale nella serie horror di Netflix, Marianne, in cui interpreta il ruolo di Tonio. A partire da domani, lo vedremo nella nuova stagione di Skam Italia. Sulla sua vita privata non si sa granché: sembra che l’attore al momento non sia impegnato con nessuna donna.

Netflix rilascia i primi minuti del primo episodio in anteprima

Per la gioia di tanti fan della serie, solo qualche ora fa la popolare piattaforma streaming ha rilasciato sui principali social network i primi minuti del primo episodio della prossima stagione. “Nei primi cinque minuti Fede ha già rotto una bottiglia, Silvia ha degli scoop, Eva nasconde qualcosa e Sana è di nuovo al comando. È come se il tempo non fosse mai passato”, si legge nella didascalia del video pubblicato da Netflix. Buona visione!