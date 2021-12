Sissi su Canale 5: trama e quando va in onda la nuova fiction

Partirà su Canale 5 martedì 28 dicembre Sissi, la nuova fiction che racconta la storia della mitica imperatrice d’Austria. Negli anni la figura di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach è stata protagonista di romanzi, spettacoli teatrali, documentari, cartoni animati e serie tv. Indimenticabile la trilogia con protagonista Romi Schneider, trasmessa dal 1955 al 1957. In Italia il personaggio è stato interpretato anche dalla brava Cristiana Capotondi nel 2009 in una produzione Rai.

Ora torna in vita con un nuova miniserie in sei puntate con l’attrice svizzera Dominique Davenport, 25 anni. La serie – intitolata semplicemente Sissi – svela in modo inedito il mondo di corte in cui ha vissuto la sovrana, senza censure o finti buonismi. Scene ricche di pathos, passione e avventura rendono il telefilm assolutamente imperdibile. Si parte dagli anni dell’adolescenza della futura imperatrice per poi raccontare la sua storia d’amore con l’imperatore Francesco Giuseppe I e i numerosi dolori che ha dovuto affrontare come la perdita di due figli.

La serie è stata girata tra la Baviera e il Baltico. I diritti di trasmissione sono stati venduti in oltre 120 paesi da Beta Film, la casa di produzione della serie tv. Si tratta di una rilettura accattivante, perfetta per chi conosce poco la storia della mitica Sissi. Grande successo ha già ottenuto in Francia e Germania.

La trama di Sissi

Quando Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, per tutti Sissi, duchessa di Baviera, considerata la donna più bella d’Europa, si innamora dell’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe, non ha idea di cosa la aspetta, di cosa possa significare vivere in una corte come quella degli Asburgo. Sissi ha un carattere determinato, ribelle, ma al tempo stesso fragile e irrequieto.

Sissi si farà presto diversi nemici alla corte di Vienna: a cominciare dalla regina Sofia, la madre di suo marito, donna forte e da sempre contraria al matrimonio del figlio Francesco Giuseppe. Malgrado l’amore di quest’ultimo Sissi soffre: più passano gli anni e più la corte assomiglia a una gabbia…Perde due figli ma poi finalmente dà alla luce una bambina, alla quale viene dato il nome di Sofia.