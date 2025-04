Siria e Matteo amore al capolinea? Lei confessa: “Davvero male”

Li abbiamo conosciuti nel villaggio dei fidanzati e delle fidanzate in Sardegna durante l’edizione 2024 di Temptation Island. Stiamo parlando di Siria e Matteo, ve li ricordate? Due ragazzi genuini, di una semplicità e naturalezza fuori dagli schemi. Erano poco più che adolescenti quando si sono messi insieme e hanno vissuto molte esperienze che li hanno messi a dura prova tanto da ritenere opportuno iscriversi al programma per capire se il loro fosse vero amore o solo abitudine. Sono usciti dalla trasmissione come coppia ma dopo una presunta crisi, poi smentita, oggi, il loro amore sembrerebbe arrivato al capolinea. A parlarne è stata proprio la giovane fidanzata che ai microfoni di Lollomagazine ha rivelato alcuni dettagli sulla storia.

La confessione di Siria

La storia tra Siria e Matteo sembra essere giunta al termine. A testimoniarlo è il modo in cui ne ha parlato la giovane fidanzata ai microfoni di Lollomagazine, spiegando di non aver ancora preso una decisione definitiva. I due, infatti, avrebbero preferito prendersi una pausa, da quel giorno, però, non si sono più sentiti. Lui l’ha cercata ma lei non si è fatta trovare. “Per adesso credo sia meglio così, lasciarci questo spazio. Non ci siamo lasciati con rancore, ma le stesse cose che non mi stavano bene continuavano a pesarmi”. Ha affermato.

L’ex fidanzata di Matteo ha continuato, spiegando che la crisi sarebbe nata a causa degli stessi motivi che li hanno spinti a partecipare a Temptation Island. A quanto pare, il giovane compagno le avrebbe rinfacciato il fatto di essere troppo concentrata sul suo lavoro e di dare poca importanza alla loro relazione rispetto al passato.

A distanza di settimane, però, Siria ha confessato di stare molto male. “9 anni non ci cancellano facilmente – ha continuato – è come se mi mancasse il terreno sotto ai piedi. Abbiamo due modi diversi di affrontare tutto questo”, ha concluso.

A quanto pare, dunque, la loro storia non avrà un lieto fine e questa lunga pausa sembra destinata a trasformarsi in una separazione definitiva. I fans della coppia sperano, però, che anche questa volta possa esserci un ripensamento da parte della giovane, visto il suo stato d’animo.

La storia su Instagram

Dopo l’intervista Siria ha voluto pubblicare anche una storia su Instagram rivolta probabilmente a chi sta parlando senza conoscere la verità sulla fine della storia con Matteo. Indirettamente, ha chiesto un po’ di rispetto e di restare in silenzio quando non si sanno i dettagli e i retroscena che li hanno spinti a lasciarsi.

La reazione di Matteo

Dal canto suo Matteo continua a mantenere il silenzio sulla fine della relazione con Siria che già dai tempi di Temptation Island gli ha fatto uscire fuori il suo lato più fragile. Infatti, quando si trovava nel villaggio dei fidanzati, il giovane ha sempre cercato di non dire una parola fuori posto sulla sua compagna, anche nei momenti più difficili.