Sinead O’Connor con hijab dopo conversione a Islam: la cantante cambiata (Foto)

News Sinead O’Connor, la vita della cantante oggi dopo la conversione all’Islam

Sinead O’Connor ha fatto molto parlare di sé per la sua decisione di convertirsi all’Islam cambiando non solo nome – ora si chiama Shuhada Davitt – ma anche e soprattutto vita; l’annuncio era arrivato improvvisamente su Twitter un anno fa circa: “Questo – scriveva la cantante – è per annunciare che sono orgogliosa di essere diventata musulmana; è la conclusione naturale del viaggio di un teologo intelligente. Tutti gli studi sulle Scritture conducono all’Islam. Il che rende tutte le altre ridondanti. Mi sarà dato un (altro) nuovo nome: sarà Shuhada”. In molti non avevano reagito bene alla conversione di Sinead O’Connor all’Islam ma l’ultima sua apparizione nello show The Late Late Show ha conquistato tutti.

Sinead O’Connor con hijab rosso al The Late Late Show: il pubblico stregato da Nothing compares 2 U

Qui la cantante si è mostrata con un hijab rosso e ha cantato a piedi scalzi il suo celebre Nothing compares 2 U, pezzo che l’ha consegnata alla storia della musica internazionale e che è entrato nel cuore di tutti sin dal primo ascolto. Sinead O’Connor è visibilmente cambiata rispetto a un tempo e sembra ancora convintissima di questa importante decisione: anche prima dello show, quando ha vestito abiti più casual, non ha infatti rinunciato al suo velo, un bel foulard blu scuro. Ad accompagnarla il figlio Shane Lunny, avuto dal musicista Donal Lunny e sempre più simile alla madre per via del look e dei lineamenti. Una presenza gradita senz’altro a tutti, visto quanto accaduto tempo fa.

Sinead O’Connor e il figlio Shane Lunny, la sofferenza della cantante dopo la scomparsa

“Il mio dolce figlio di 14 anni – queste infatti le parole che Sinead O’Connor scrisse su Twitter all’epoca – è scomparso”. La cantante allertò subito la polizia che per fortuna riuscì a trovarlo sano e salvo. Oggi la donna riparte non solo dalla sua famiglia e dalla musica ma anche da una nuova vita e da una nuova speranza che l’Islam sembra averle donato dopo anni di lotte e sofferenze. Vi lasciamo ad alcuni video e ad alcune foto pubblicati su Instagram: