Simone Susinna, nuovo amore? Sguardi complici con un’ex Miss Italia

Nuovo amore per Simone Susinna? Il bel modello è tornato di recente alla ribalta perché è entrato a far parte del cast del sequel di 365 giorni, ma potrebbero essere in ballo per lui anche novità sentimentali. Pare infatti che ci sia una bella intesa fra lui e una bellissima ex Miss Italia, che attualmente fa la modella come Simone. Lei era in partenza per l’Honduras quest’anno, già annunciata nel cast dell’Isola dei Famosi 2021 ma poi un imprevisto l’ha costretta a rinunciare. Di chi stiamo parlando? Di Carolina Stramare, ex Miss Italia 2019, che ha dovuto rinunciare all’Isola per un problema famigliare che le ha impedito di partire serenamente per il reality show.

Simone Susinna e Carolina Stramare hanno fatto di tutto per nascondere la loro intesa, ma Whoopsee è riuscito comunque a beccarli mentre si scambiavano degli sguardi complici e affettuosi. Carolina era seduta al tavolo di un ristorante in centro a Milano e poco distante da lei c’era Susinna, vicino alla sua moto. La Miss ha preso il telefono in mano e lo ha chiamato, oppure ha risposto a una telefonata dell’altro. A questo punto nel video si vedono i due parlare al telefono, guardandosi e sorridendosi a distanza. Solo una semplice amicizia?

Se fossero solo dei semplici amici probabilmente lui si sarebbe avvicinato al tavolo, oppure sarebbe bastato un messaggio per dire “Ehi ti ho visto poco fa”. Invece no, i due hanno parlato per un po’ al telefono nonostante li separassero pochissimi metri. E perché non si sono incontrati, visto che bastavano pochi passi? Come mai nessuno dei due ha raggiunto l’altro e hanno preferito parlare solo al telefono, guardandosi da lontano? Una delle spiegazioni possibili sembra essere anche la più plausibile: evitare di essere visti insieme, e magari fotografati.

Insomma, i due magari volevano evitare il gossip, ma i telefoni con le fotocamere sempre accese di Whoopsee li hanno comunque beccati. Così il video di Simone Susinna e Carolina Stramare che parlano e si guardano a distanza ha fatto subito il giro delle pagine fan del modello. Forse proprio perché è stato beccato lui dopo un po’ è andato via? Sta di fatto che lei lo ha tenuto d’occhio fino all’ultimo istante. Dai loro sguardi la conversazione sembrava molto piacevole, così come i loro sorrisi lasciavano trapelare la simpatia che c’è fra i due. Solo amicizia oppure nuovo flirt in corso per Simone Susinna, dopo i gossip su Michele Morrone?