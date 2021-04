By

Simone Rugiati, noto chef ‘televisivo’ de La Prova del Cuoco, Food Advisor e Cuochi e fiamme (ha partecipato anche a Pechino Express come concorrente), piange la morte del padre Curzio. Il 70enne, ex professore di ginnastica e cittadino attivo in ambito sportivo locale, nonché figura assai conosciuta a Santa Croce sull’Arno (Pisa), si è spento nelle scorse ore dopo essere stato ricoverato all’ospedale di Empoli. Qui, di recente, le sue condizioni si sono aggravate. Simone ha espresso il suo dolore con un’immagine che vale più di mille parole: sui suoi profili social ha fatto apparire uno sfondo totalmente nero, senza proferire alcuna dichiarazione.

Simone Rugiati: il padre Curzio salutato dalle autorità locali

Il 70enne lascia il figlio Simone e la moglie Simonetta. Come sopra accennato era molto conosciuto in ambito locale. Oltre ad aver insegnato educazione fisica, è stato allenatore e titolare di una palestra a Santa Croce sull’Arno. Sul territorio si è fatto conoscere anche per essere stato negli anni tra i protagonisti del Carnevale del comune toscano.

Un ricordo sentito di Curzio lo ha messo nero su bianco la sindaca di Santa Croce sull’Arno, Giulia Deidda, che ha dedicato al 70enne da poco venuto a mancare un commosso post social. Giulia ha fatto le condoglianze ai familiari della vittima, sottolineando quanto sia stata amata in vita. “Il leggendario Prof di ginnastica”, scrive la Deidda, che ha anche rimarcato il ruolo avuto da Curzio in qualità di calciatore, allenatore e dirigente sportivo, nonché la sua passione nell’organizzare il Carnevale del paese.

La sindaca ha ricordato anche che Curzio è stato un “marito e un padre orgoglioso”. “Un burbero dal cuore d’oro, dotato di una simpatia spontanea e di grande disponibilità verso i giovani”, ha dichiarato sempre la Deidda, ponendo attenzione sull’inesausta attività di Curzio nel motivare e coinvolgere “intere generazioni di studenti e atleti” in ambito scolastico e sociale.

Oggi è venuto a mancare Curzio Rugiati, un concittadino conosciuto e amato, il leggendario "prof" di ginnastica che ha… Posted by Giulia Deidda on Wednesday, March 31, 2021

Simone Rugiati e il legame con il padre

Simone non ha mai nascosto la stima nei confronti della figura paterna. Infatti sui suoi profili social ha fatto comparire nel corso degli anni alcuni post con cui orgogliosamente si ritraeva al fianco di Curzio. Adesso il ‘nero’, segno di profondo lutto e dolore. Per il momento non c’è nulla da commentare; c’è soltanto da metabolizzare la sofferenza.