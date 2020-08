Simone Inzaghi papà, nato terzo figlio: moglie e fratello al settimo cielo

Simone Inzaghi è diventato papà per la terza volta. Grande gioia per lui, la moglie Gaia e il fratellino, nato dal loro matrimonio. I mesi sono volati e oggi il piccolo Andrea è venuto alla luce, subito immortalato per una foto social, in cui si vedono i genitori sorridenti, emozionanti, felici per questo nuovo dono che la vita ha offerto loro. Inzaghi e Gaia hanno deciso di non andare in vacanza proprio perché sapevano che in questa calda estate sarebbe nato il loro secondo figlio (Tommaso, il terzo del tecnico piacentino, è nato dalla sua relazione con Alessia Marcuzzi). Il parto non ha avuto fortunatamente complicanze, il bambino è sano e la mamma lo ha potuto subito abbracciare. Il nome scelto per il terzo figlio di Simone Inzaghi è stato Andrea: non si sa se qualche famigliare importante dell’ex calciatore porti questo nome oppure uno della famiglia di sua moglie Gaia.

Terzo figlio per Simone Inzaghi: è nato Andrea

Simone Inzaghi e Gaia, attraverso i social network, hanno deciso di dare il lieto annuncio: “L’emozione non ha voce, ben venuto Andrea”. La famiglia adesso si trova a Roma, in un ospedale della capitale. Non sono previste vacanze, ma solo spostamenti dall’ospedale al loro nido d’amore. Il 23 agosto Inzaghi dovrà separarsi brevemente dal figlio Andrea per impegni lavorativi: quel giorno, infatti, si troverà ad Auronzo di Cadore. È in attesa anche della possibile chiamata di Lotito per il rinnovo. Ci saranno altri cambiamenti nella sua carriera e altre bellissime sorprese nella sua vita privata? Certamente questa stagione gli sta portando solo momenti magnifici. E gli auguriamo che ce ne possano essere tanti altri nel suo futuro.

Simone Inzaghi e Alessia Marcuzzi, i rapporti oggi

Inzaghi ha avuto anche un figlio dalla sua relazione con la Marcuzzi. Lui è Tommaso, nato nel 2001, un ragazzo che ha un bellissimo rapporto sia col papà sia con la mamma. D’altronde anche fra Inzaghi e Alessia c’è un meraviglioso legame d’amicizia. La conduttrice è stata persino la testimone di nozze di sua moglie. Poco ma sicuro, fra non molto arriveranno anche gli auguri di Alessia Marcuzzi, la quale, evitando un mare di pettegolezzi (che hanno travolto anche Belen Rodriguez e Stefano De Martino), approderà nuovamente a Temptation Island, con un’edizione che farà tanto chiacchierare.