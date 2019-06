Simone Coccia, la verità sulla sorella di Ronaldo: il gesto per la Pezzopane

Simone Coccia: la verità sulla sorella di Ronaldo e l’incredibile gesto d’amore per Stefania Pezzopane

Oggi, martedì 4 giugno, tra gli ospiti di Pomeriggio Cinque c’era anche l’ex concorrente del Grande Fratello 15 Simone Coccia. Il fidanzato dell’Onorevole Stefania Pezzopane, che è finito al centro del gossip recentemente per via di alcune foto postate sui social, da Barbara d’Urso si è voluto difendere dalle critiche che gli sono state rivolte in questi giorni. Per capire cosa è successo, però, dobbiamo partire dal principio. Simone, dopo essere stato fotografato in Portogallo insieme alla sorella di Cristiano Ronaldo, è stato accusato di tradimento nei confronti della Pezzopane.

Simone Coccia a Pomeriggio Cinque chiarisce: “Non ho tradito Stefania con la sorella di Cristiano Ronaldo”

Simone Coccia, in merito al gossip su di lui e la sorella di Cristiano Ronaldo, oggi a Pomeriggio Cinque ha dichiarato: “Con lei solo ed esclusivamente amicizia e lavoro”. Nessun tradimento o relazione nascosta, come molti hanno insinuato. I due si sarebbero incontrati solo per motivi professionali e, essendo anche buoni amici, avrebbero passato del tempo insieme senza malizia o secondi fini. Da Barbara d’Urso Coccia ha specificato di non aver mai fatto nulla di male con la ragazza in questione e, pertanto, di avere assolutamente la coscienza pulita

Pomeriggio Cinque, Simone Coccia pronto a tatuarsi il volto di Stefania Pezzopane: il gesto d’amore spiazza

Simone Coccia, per dimostrare il suo amore per Stefania Pezzopane, inoltre, ha dichiarato di essere pronto ad un grande gesto d’amore per lei. Simone, dopo l’estate, farà un tatuaggio dedicato alla sua fidanzata. “Farò due volti, il mio e il suo. Prenderò una foto nostra insieme e lo farò”, ha confessato lui alla d’Urso. Con l’onorevole le cose vanno così bene che ieri sera, entrambi, sono stati invitati pure al Grande Fratello (anche se le loro parole, specie quelle della Pezzopane, non hanno convinto molti).