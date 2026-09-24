Simone Annicchiarico e la bestemmia al Grande Fratello Vip, il video della regia 2 e cosa accade ora

A distanza di una settimana dall’inizio del Grande Fratello Vip 9 ecco servito il primo caso bestemmia. E stavolta rispetto ad altri episodi simili, sembra esserci un’aggravante: si udirebbe in modo piuttosto distinto l’imprecazione. A pronunciare le parole incriminate è stato Simone Annicchiarico. I fatti si sono verificati mentre il conduttore 56enne si trovava in cucina, con Giancarlo Danto che stava preparando una ricetta. Nessuna lite, nessuna sfuriata: semplicemente il figlio di Walter Chiari si è lasciato andare a un piccolo sfogo sottovoce. Le telecamere in quel momento stavano proprio inquadrando lui. Inutile dire che in un amen il video del momento in cui sembra essere scattata la bestemmia ha cominciato a circolare in rete.

non mi iniziate a abboffare la minchia voi e questa bestemmia LASCIATE STARE SIMONE # COCAINOMANERS#GFVIP pic.twitter.com/Ognr5XzfKD — chebelva || american horror story 13 is coming 🔮 (@chebelvasisente) September 24, 2026

Grande Fratello Vip: Simone Annicchiarico travolto dal caso bestemmia

Annicchiarico è stato ripreso non dalla regia 1, cioè quella che va in onda su Mediaset Extra, bensì dalla regia 2, vale a dire quella disponibile solamente per gli utenti che seguono il reality dal sito internet. Ma poco importa, visto che ormai il filmato dell’episodio sta circolando in rete. Resta da capire che cosa accadrà ora. Il regolamento parla chiaro: quando un concorrente bestemmia scatta la squalifica. Ma come ogni regolamento ci sono ‘zone grigie’ dove a comandare e l’interpretazione di chi deve prendere le decisioni.

Se un caso simile fosse capitato ai tempi dei Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini è assai probabile che Annicchiarico sarebbe stato eliminato. Da quando invece alla conduzione è tornata Ilary Blasi, nel programma c’è molta più flessibilità per episodi del genere. Anche nella precedente edizione del GF Vip, la numero otto, si sono verificate situazioni limite e non sono state trattate. Ilary e gli autori hanno scelto di non dare loro visibilità, nonostante sui social fossero partite proteste e richieste di squalifica. Ma si sa che ciò che è in trend oggi, domani già non è più di moda.

Per questo può darsi che il caso bestemmia di Annicchiarico lo si potrebbe semplicemente far finire nel dimenticatoio. Anche perché se lo si porta all’attenzione del pubblico in diretta tv non è per nulla da escludere che scatti la cacciata.