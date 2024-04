Simona Ventura: “Svegliata con metà viso bloccato”. L’esito dei test

In poco tempo la notizia del viso semiparalizzato di Simona Ventura ha fatto il giro di tutte le agenzie di stampa d’Italia. La conduttrice, nella giornata di domenica 7 aprile, nonostante la paresi, ha deciso comunque di andare in onda con Citofonare Rai Due, al fianco di Paola Perego. Durante la diretta ha detto rapidamente di avere “la faccia mezza bloccata a causa di un colpo di freddo”, aggiungendo che non si tratta di un qualcosa di grave. Il colpo d’occhio del pubblico nel vederla con il volto per metà immobile è però stato forte. Intervistata dal Corriere della Sera, la conduttrice ha descritto dettagliatamente cosa le è successo.

“Lì per lì, un grande spavento sì, poi per fortuna ho capito che non era nulla di grave. Ho la paralisi del settimo nervo cranico facciale. Non sapevo nemmeno che esistesse. Ma so che passerà”, ha raccontato ‘Super Simo’ al quotidiano di via Solferino. La scoperta della malattia è avvenuta giovedì mattina: “Mi sono svegliata con la parte sinistra bloccata. Ero a Roma con Giovanni (Terzi, suo compagno, ndr) e mi sono spaventata. Poi ho fatto le analisi e gli esami di rito che hanno confermato che si tratta della paralisi del settimo nervo cranico facciale“.

Perché ha deciso di non riposarsi e di andare comunque in onda con Citofonare Rai Due? “Io non mollo mai, neppure morta. Poi mi hanno spiegato di che si tratta: non è nulla di neurologico, ci vuole solo tempo”. E adesso che succede? La Ventura ha spiegato che si sta sottoponendo a una cura specifica per tornare al cento per cento quanto prima: “Con il cortisone, per almeno una settimana. Sto prendendo anche un anti virale, perché potrebbe essere partita un’infiammazione. E anche vitamine”.

I pareri degli esperti sulla paralisi di Bell

Il problema che ha colpito la conduttrice è chiamato anche paralisi di Bell. Non è la prima che personaggi del mondo dello spettacolo si ritrovano ad affrontare tale paresi. Ad esempio in passato l’ha avuta anche George Clooney che si è rimesso completamente dopo poco tempo.

Secondo i medici esperti in materia, non è stata ancora trovata la causa specifica che innesca la paresi. Il mondo scientifico assicura poi che nella stragrande maggioranza dei casi le persone che hanno a che fare con la paralisi di Bell guariscono in breve tempo, senza conseguenze permanenti o gravi. Inoltre, alcuni professori interpellati da Repubblica hanno confermato che la cura che viene seguita in questi casi è quella con il cortisone, che è appunto quella che sta facendo Simona Ventura.

Dunque, fortunatamente, la conduttrice, in breve, dovrebbe rimettersi totalmente. Non dovrebbero esserci problemi per la data delle nozze con Giovanni Terzi. Il matrimonio si svolgerà il prossimo 6 luglio. Per quel giorno tutto dovrebbe essere risolto.