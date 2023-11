Simona Ventura sta con Mariotto: la dichiarazione spiazzante

Simona Ventura stupisce, e non solo sulla pista di Ballando con le Stelle. L’energica conduttrice ha concesso un’intervista all’agenzia Adnkronos e, naturalmente, si è soffermata anche sul longevo talent di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Lo show del sabato sera la vede protagonista insieme al compagno Giovanni Terzi: uniti nella vita, ma rivali nel gioco. La piemontese si è esposta proprio sul conflitto esploso tra il giornalista e il giurato Guillermo Mariotto… prendendo una posizione del tutto inaspettata.

Facciamo un passo indietro. L’edizione attualmente in corso di Ballando con le Stelle è decisamente scoppiettante, ma il merito non va solo alle performance degli aspiranti ballerini. Le diatribe tra concorrenti e giudici sono all’ordine del giorno e neanche il buon Terzi si è tirato indietro di fronte allo scontro. Nella puntata dell’11 novembre, il partner di Giada Lini si è indispettito poiché i giudici, la settimana precedente, gli hanno affibbiato voti bassi senza dare alcun peso al messaggio che il 59enne ha provato a trasmettere con la sua clip.

Giovanni Terzi è affetto da dermatomiosite amiopatica, una patologia che colpisce i polmoni. “Io non accetto che ci siano risolini o persone che non prestano attenzione a cose importanti – ha tuonato in puntata – Ma la clip voi nemmeno la guardavate. Se vedo una giuria disattenta su certi temi ci rimango male e credo sia normale. Io ogni mese faccio la chemio da tre anni“. Non è finita qui. Sabato 18 novembre, a Ballando, è andato in onda un filmato in cui Guillermo Mariotto provoca duramente il concorrente: “Giovanni, se stai malato così perché venire a Ballando a paventare la malattia?”.

Ai microfoni di Adnkronos, Simona Ventura ha curiosamente spezzato una lancia in favore dello stilista venezuelano. Come ha reagito la showgirl alle critiche che il giurato ha mosso contro il suo compagno?

[Mariotto, ndr] È preziosissimo, la giura deve fare anche spettacolo sennò sarebbe il programma sarebbe noioso. Ha detto una cavolata, Giovanni è la mia forza, in questi anni mi ha guidata fuori dai pericoli, per me è stato preziosissimo.

Del resto, la Ventura ha affermato chiaramente di non avere intenzione di lasciarsi trascinare in bisticci e baruffe a favor di telecamera. Al tempo stesso, tuttavia, è consapevole che sono espedienti di questo tipo a tenere lo spettatore incollato alla poltrona. Dunque fa buon viso a cattivo gioco, pur non raccogliendo alcuna provocazione.

Ballando con le Stelle, Simona Ventura: “Sono qui per vincere”

Per quanto riguarda la gara, Super Simo è una delle concorrenti più apprezzate e i social danno già per finalisti lei e Samuel Peron. L’unica coppia in grado di tener loro testa, secondo i più, è quella formata da Wanda Nara e Pasquale La Rocca. Ma la Ventura è pronta a lottare per il primo scalino del podio.

Tutti vogliamo arrivare in finale e vogliamo vincere e questo lo trovo molto sano. Io ammetto di voler vincere, a differenza di quelli che invece dicono di volere solo partecipare al programma. ‘Ballando’ è anche una scuola di vita, entri in un modo ed esci in un altro, qui cadono tutte le maschere e si vede chi sei realmente. Questa settimana ballerò sulle note di una canzone che considero un po’ il mio inno che è ‘Combattente’ di Fiorella Mannoia. Me la sono cucita addosso come un vestito. Io sono sempre stata una combattente, anche nei periodi più bui della mia vita. Anche quando mio figlio Nicolò [Bettarini, ndr] fu accoltellato fuori da una discoteca, ma sono stata molto fortunata e su questa fortuna ho fondato la mia felicità.

Partecipare a Ballando con le Stelle insieme a Giovanni Terzi è stato quel quid che l’ha convinta una volta per tutte a mettersi in gioco. Milly Carlucci, ha raccontato la Ventura, la corteggiava sin dai tempi de Il Cantante Mascherato, ma Simona ha risposto che avrebbe accettato solo a patto di abbinare la sua presenza nel cast ad una ‘idea originale’. La lampadina si è accesa ed eccola in pista con il suo futuro marito: “Noi siamo la prima coppia che partecipa insieme a ‘Ballando’ per cui siamo della cavie da un certo punto di vista. Lo scorso anno anche Selvaggia andò a ‘Ballando’ con il suo compagno Lorenzo [Biagiarelli, ndr] ma lei era in giuria e lui era un concorrente per cui lei ha vissuto questa cosa malissimo a differenza mia e di Giovanni che invece stiamo vivendo una esperienza bellissima”.

Sulla data del matrimonio, però, la padrona di casa di Citofonare Rai Due ha le labbra cucite: per scaramanzia, la svelerà solo a ridosso del grande giorno. È dato sapere solo che sarà nel 2024.