Simona Ventura scrive a Signorini, stop ai rancori: Alfonso risponde

Simona Ventura scrive ad Alfonso Signorini, stop ai rancori. Il direttore di Chi risponde alla conduttrice sulle polemiche del passato

Simona Ventura e Alfonso Signorini lungo le loro carriere si sono incrociati più volte e più volte non sono mancati gli alterchi e le differenze di vedute. Gli spettatori de L’Isola dei Famosi ricorderanno senza dubbio quando nel 2016 il Direttore di Chi e SuperSimo furono al centro di una polemica scomoda. Il giornalista infatti si scontrò con la conduttrice su diverse questioni e scelte. Ad esempio a molti verrà in mente quando la Ventura lo apostrofò come ‘strumento del dolore’. Motivo? Aveva pubblicato sulle pagine della rivista da lui diretta un’intervista al vetriolo di Stefano Bettarini. In particolare, quest’ultimo aveva detto di essere offeso perché l’ex moglie ventura aveva ringraziato il compagno Gerò Carraro per aver tenuto i suoi figli mentre lei era all’Isola. E proprio di questo, Signorini chiese conto in studio a Simona, scatenando la sua ira.

Simona sul Direttore di Chi: “Negli anni ne abbiamo viste tante. Tante polemiche e risentimenti sono passati su e tra di noi”

In quell’Isola montò poi un’altra polemica che s’innescò nel momento in cui Sigorini affermò senza troppo giri di parole che SuperSimo prese parte al reality per rilanciare una carriera che aveva subito una battuta d’arresto e anche per il lauto guadagno pattuito. Insomma, le stilettate tra i due non sono mancate nel passato, ma oggi è un altro giorno. Un giorno di ‘pace’, dove le vecchie ruggini sono ormai state superate. A scriverlo su Instagram è la stessa Ventura: “Negli anni ne abbiamo viste tante. Tante polemiche e risentimenti sono passati su e tra di noi, ma siamo ancora qui più forti di prima! Alfonso Signorini grazie”. A stretto giro è arrivata la risposta del direttore di Chi: “Tra noi due niente e nessuno. Passano e non lasciano il segno. Avanti tutta 💓💓💓”.

Signorini ospita Simona Ventura al Chi Summer Festival

Le parole della Ventura sono arrivate a margine dell’ultimo appuntamento del Chi Summer Tour (svoltosi il 21 luglio a Rimini). La conduttrice è stata infatti ospite dell’evento organizzato dal settimanale Chi e dal suo direttore Alfonso Signorini, con il quale sembra aver definitivamente appianato tutti i dissapori del passato.