Simona Ventura ricorda la paralisi di Bell: come è guarita e l’appello

E’ trascorso esattamente un anno da quando Simona Ventura è stata colpita dalla Paralisi di Bell, detta anche paresi del settimo nervo. La conduttrice e showgirl ha voluto ricordare con un post sui social quel momento, ringraziando chiunque le sia stata accanto e spiegando come sia riuscita a guarire. SuperSimo ha poi lanciato un appello ai suoi follower, invitandoli a contattarla nel caso in cui dovessero ritrovarsi nella sua stessa situazione. Scopriamo quali sono state le sue parole precise.

Simona Ventura ed il ricordo della Paralisi di Bell

Il 1 aprile è stato il compleanno di Simona Ventura. La conduttrice e showgirl ha compiuto per l’esattezza sessant’anni. In questi giorni, tuttavia, ricorre anche un altro anniversario, precisamente quello della scoperta della Paralisi di Bell. Un anno fa SuperSimo si è presentata difatti in televisione con una parte del volto completamente paralizzata, spaventando i suoi fan. Qualche giorno dopo dall’apparizione, Ventura ha spiegato di essere stata colpita dalla paresi del settimo nervo, conosciuta per l’appunto anche come Paralisi Di Bell. Oggi, con un post pubblicato sui social, Simona ha voluto ricordare quel momento.

Nello specifico SuperSimo ci ha tenuto a ringraziare chiunque le sia stata vicina. La conduttrice ha fatto il nome di suo marito Giovanni Terzi, spiegando come le sia rimasto sempre accanto in quel periodo difficile. Ventura ha poi spiegato di essere riuscita a guarire grazie al suo coraggio, al sostegno di Giovanni e del ruolo fondamentale dei medici che l’hanno indirizzata tempestivamente verso la giusta terapia farmacologica. Simona ha poi rivelato di come in molti le abbiano scritto sui social per raccontarle di aver vissuto la sua stessa condizione.

A riguardo la conduttrice e showgirl ci ha tenuto a fare un appello. Nello specifico SuperSimo ha invitato i suoi follower a scriverle in direct nel caso in cui dovesse capitare anche a loro la stessa cosa ed avessero bisogno di parlare con qualcuno. Simona si è difatti detta felice di poter condividere con loro ogni passaggio del suo percorso e cercare di aiutarli. Infine ha invitato tutti a crederci sempre e a non arrendersi mai.

Di seguito il post condiviso poco fa da Simona Ventura su Instagram: