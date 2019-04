Simona Ventura: fuga d’amore con il nuovo fidanzato prima di The Voice

Chi è il nuovo fidanzato di Simona Ventura? Giovanni Terzi

Se segui Simona Ventura su Instagram saprai già che la SuperSimo è innamoratissima del suo nuovo fidanzato, il giornalista Giovanni Terzi. Simona e Giovanni si conoscono da anni, ma si sono trovati da poco dopo una cena a casa di amici. Dopo la fine della lunga storia d’amore, durata 8 anni, con Gerò Carraro, Simona ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Giovanni Terzi. Nato nel 1962, figlio del defunto giornalista e vice direttore del Corriere della Sera Antonio Giovanni Battista Terzi, Giovanni ha seguito le orme del padre. E’ giornalista de Il Giornale, direttore della testata online Giornale off, è architetto, presentatore e scrittore. Ormai inseparabili, Simona e Giovanni hanno passato il lunedì di Pasquetta a Fregene, una giornata di relax al mare prima del debutto in tv di The Voice. Giovanni ha due figli, nati dal matrimonio con la sua ex moglie, ed ha avuto una lunga relazione con la bellissima scrittrice Dalila Di Lazzaro.

Simona Ventura a The Voice

Le prime puntate di The Voice sono già state registrate, ma Simona è continuamente al lavoro per il talent show di Rai2, in onda a partire da martedì 23 aprile. Simona ha ritrovato anche l’amore per la Rai, facendo il suo rientro in quella che lei definisce casa sua. A volerla al timone di The Voice il direttore di rete Carlo Freccero. Simona Ventura non ha potuto resistere e, mossa dal senso di appartenenza per la rete, ha deciso di accettare. Per Simona tutte le porte della Rai si sono spalancate e tutti la hanno accolta con l’affetto di sempre.

Simona Ventura e la sua splendida famiglia

La vera forza di Simona è la famiglia. Rimasta in ottimi rapporti anche con Stefano Bettarini, Simona è circondata dall’amore dei suoi tre figli: Niccolò, Giacomo e Caterina, la piccola presa in affidamento e poi adottata nel 2014.