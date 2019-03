Simona Ventura e Giovanni Terzi, la passione brucia: “La mia cura”. La conduttrice di The Voice e il giornalista in paradiso

Come stanno Simona Ventura e Giovanni Terzi? La conduttrice della nuova stagione di The Voice e il giornalista, dopo essere finiti al centro della cronaca rosa nelle scorse settimane per essere usciti ‘allo scoperto’, si sono messi all’ombra del gossip, continuando a vivere la loro love story lontano dai riflettori. Poche ore fa, invece, rieccoli: sono sbucati assieme sui social, più affiatati e innamorati che mai. La coppia brucia passione e pare essere approdata in un dolce e affettuoso paradiso, fatto di tenerezza e sentimento puro, morbido e candido. A innescare il miele è stato Giovanni che ha per primo pubblicato uno scatto su Instagram, facendo scorrere un fiume di amore…

Giovanni e Simona travolti dai sentimenti: l’amore decolla

“La mia cura #amore #noi #life #love #uomofortunato”, ha scritto il giornalista, pubblicando un’istantanea in cui bacia la fidanzata sulla nuca. “Sei tu, sei noi, siamo uno“, la reazione di Simona alla dedica. La Tigre di Chivasso ha inoltre repostato lo scatto sul suo profilo Instagram. E stavolta è stato Terzi a raggiungerla con un altro dolce commento: “La tua capacità di emozionarmi sempre“. I due appaiono davvero travolti dai sentimenti e paiono gongolare sulle nuvole dell’amore. E non è la prima volta che sia il giornalista sia la presentatrice sentono di esprimere i lori festosi stati d’animo sui social…

“L’amore nasce nel cuore e muore nelle parole”

“A volte ci sono parole che non dicono niente, ma sguardi che dicono tutto”, scriveva sempre via social Simona a fine gennaio. Anche in quel caso, arrivò fulminea la risposta del giornalista: “L’amore nasce nel cuore e muore nelle parole“. La Ventura si appresta a tornare in Rai, visto che tra poco ripartirà The Voice of Italy su Rai 2 che vedrà lei alla conduzione. E non c’è migliore cosa che presentarsi ai nastri di partenza di un nuovo progetto con la serenità nel cuore. Quella infusa da Giovanni Terzi.