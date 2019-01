Simona Ventura dopo The Voice torna a Quelli che il calcio: lo scoop

Simona Ventura torna in Rai: dopo The Voice anche la conduzione di Quelli che il calcio

Una nuova e sorprendente stagione lavorativa coinvolgerà Simona Ventura nel 2019. Super Simo, dopo anni di assenza, tornerà trionfante e con tante nuove idee in RAI. Come molti sapranno, proprio recentemente, la rete ha confermato di averle affidato la conduzione di The Voice. Lo scoop di oggi, però, riguarda un altro programma e a darlo è stato in esclusiva il settimanale Chi. Carlo Freccero, secondo il giornale diretto da Alfonso Signorini, dopo aver convinto Simona a tornare nella rete pubblica, avrebbe adesso in mente di affidarle un’altra trasmissione che per anni l’ha vista trionfare, ovvero: Quelli che il calcio.

Simona Ventura a Quelli che il calcio: l’indiscrezione

Non sappiamo ancora se la notizia sul ritorno di Simona Ventura a Quelli che il calcio possa considerarsi o meno definitiva e ufficiale. Stando a quanto riportato nella rubrica Chicche di Gossip di Chi, però, tutti gli indizi sembrerebbero suggerire un annuncio imminente. Certo è che, se così fosse, questo sarebbe davvero un gran bel colpo per la Ventura, che non tornerebbe in Rai con un solo progetto, ma si ritroverebbe tra le mani due programmi di successo che con lei potrebbero davvero raggiungere notevoli indici di ascolto.

Simona Ventura di nuovo innamorata dopo Gerò Carraro: la storia d’amore con Giovanni Terzi

Le cose sembrano andare bene per Simona Ventura anche in ambito sentimentale. Dopo aver chiuso la sua storia con Gerò Carraro, difatti, la conduttrice ha iniziato a frequentare sempre più assiduamente un altro uomo. Lui è Giovanni Terzi, giornalista, ex politico da sempre molto amico di Super Simo. I due, pur conoscendosi da tanto tempo, hanno confessato di aver iniziato a provare qualcosa l’uno per l’altro solo recentemente. La fine della storia con Carraro? Non è colpa del nuovo amore di Simona.