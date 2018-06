Simona Ventura: la ferita dell’aborto e il commento su Stefano Bettarini

Simona Ventura parla del suo aborto in tv: “A 19 anni sono rimasta incinta. Rimane una ferita”

Ospite di Paolo Perego nella seconda serata di Rai1, in TV Simona Ventura parla del suo aborto. Rispondendo alla padrona di casa, l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi così dice: “Nel primo rapporto se**uale a 19 anni sono rimasta incinta. Rimane una ferita. Lui era un grande amore. Non gli ho mai detto nulla, perché era una mia scelta e per anni tutto questo ha portato a pesanti ripercussioni psicologiche“. Un dramma, quello dell’aborto, che per fortuna “Super Simo” è riuscita a superare quasi del tutto, e anche grazie al supporto della madre.

Simona Ventura, il commento su Stefano Bettarini: “E’ stata una storia mediatica”

Intervistata da Paola Perego in Rai, Simona Ventura commenta anche il matrimonio con Stefano Bettarini. Queste le parole usate in tv dalla conduttrice per descrivere l’amore che in passato l’ha legata all’ex calciatore (oggi nel suo cuore c’è Gerò Carraro): “E’ stata una storia mediatica. Era il suo momento di luce nel calcio e il mio nel lavoro. Ma sono sempre stata sopra di lui: per me dovevamo essere uniti, l’unione che fa la forza, ma non è stato così“. Quindi, a proposito della rottura con l’ex marito l’ex presentatrice di Quelli che il calcio ha così fatto sapere: “Quando sei sposato fai finta di non vedere le corna, le mogli sanno. Io facevo abbastanza finta di non saperlo“.

Simona Ventura prima ospite di Non disturbare

Queste le dichiarazioni che suscitano interesse rilasciate da Simona Ventura a Non disturbare, il nuovo programma di Rai1 condotto da Paola Perego la cui prima puntata è andata in onda lunedì 25 giugno 2018 in seconda serata. Ieri la trasmissione ha debuttato anche con un’altra intervista a Carolyn Smith, invece la prossima settimana ospiterà Naike Rivelli e Chiara Francini.