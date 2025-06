Simona Salvemini (ex Bisciglia) critiche al volto: ‘irriconoscibile’

A breve comincerà la nuova edizione di Temptation Island. Alla conduzione del programma estivo per eccellenza troviamo sempre lui, Filippo Bisciglia. Il conduttore romano è ormai una certezza per Temptation e oggi noi vogliamo proprio soffermarci su di lui. O meglio, vorremmo parlare di una sua storica ex, Simona Salvemini. Correva l’anno 2006 e nella sesta edizione del Grande Fratello si conoscevano proprio Filippo e Simona. I due iniziarono a frequentarsi all’interno del programma e, una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia, continuarono la loro relazione per altri due anni. Fu proprio Filippo Bisciglia ad interrompere i rapporti e Simona dovette subire la decisione. Oggi, dopo tanti anni, li ritroviamo in ottimi rapporti.

Simona però è molto diversa da come ce la ricordiamo. Sono passati quasi venti anni, è vero. Ma Simona è oggetto di critiche per i cambiamenti estetici che ha subito nel corso degli anni. Scorrendo la sua bacheca social gli utenti commentano le foto della giunonica ragazza in maniera decisamente pungente. “Ma come ti riconosci quando ti guardi allo specchio?” Scrive una ragazza. E poi un’altra aggiunge: “Non ti avevo riconosciuta, sei cambiata tantissimo“. In parallelo alle critiche ci sono tanti ammiratori che, invece, non fanno altro che complimentarsi con la Salvemini.

Simona Salvemini, Guendalina Tavassi e le altre: ignorano le critiche e aumentano i trattamenti

Simona è solo l’ultima di una lunga lista di donne che subiscono quotidianamente accanimento mediatico per il proprio aspetto. Un’altra tra queste è sicuramente Guendalina Tavassi, che per altro è anche amica di Simona. E, come lei, ha partecipato al Grande fratello nell’undicesima edizione. Anche la Tavassi riceve costantemente critiche per il suo aspetto che, oggi, appare decisamente diverso da allora. La risposta di queste donne è sempre la stessa: ignorare. L’unica arma a disposizione è quella di lasciarsi scivolare addosso certe critiche e proseguire dritte per la propria strada.

Simona, come Guendalina, non fanno male a nessuno. La scelta di sottoporsi o meno ad interventi estetici è estremamente personale. Entrambe non hanno mai nascosto il desiderio di usufruire di tali trattamenti di bellezza. Oggi si sentono più sicure del proprio aspetto e sono fiere di mostrarsi sui social senza timore.