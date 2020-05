In quarantena è cambiata la passione tra Simona Izzo e Ricky Tognazzi

Quarantena difficile ma piena di amore per Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Sposati dal 1995 i due artisti hanno retto pure a questa prova così complicata. E la passione non ne ha risentito: la coppia funziona alla grande dentro e fuori dal letto. Anche se, è ovvio, tante cose sono cambiate. E Simona, che in questo periodo non ha mai smesso di lavorare alla produzione della nuova fiction Mediaset che avrà come protagonista Sabrina Ferilli (con la quale ha già collaborato ne L’amore strappato), lo ha dichiarato in una recente intervista al settimanale F. “Facciamo l’amore a orari impossibili, il pomeriggio “ci gira” meglio. A volte ci sembra di rubare il tempo al lavoro e questa cosa la troviamo eccitante, visto che non abbiamo mai smesso di lavorare a Cuori d’acciaio, la prossima serie Mediaset con Sabrina Ferilli che doveva partire ad aprile”, ha confidato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Simona Izzo racconta la quarantena col marito Ricky

“Vivo da 34 anni giorno e notte con lui. Soffriamo se ci separano, anche se ci è mancata molto la nostra famiglia, e la troupe con cui lavoriamo. Però insieme ci bastiamo, la nostra storia è molto sfaccettata e compiuta!”, ha assicurato Simona Izzo alla rivista edita da Cairo Editore. L’attrice e doppiatrice ha scoperto che Ricky Tognazzi è un perfetto uomo di casa. “Sa aggiustare la lavatrice e far funzionare bene il forno. Mi ha insegnato a fare il pane in casa e le marmellate con la frutta dei nostri alberi”, ha spifferato.

La lunga storia d’amore tra Simona Izzo e Ricky Tognazzi

Simona Izzo (67 anni) e Ricky Tognazzi (65) si amano da oltre trent’anni. Il matrimonio è arrivato solo nel 1995, visto che entrambi hanno un divorzio alle spalle. La Izzo è stata sposata dal 1975 al 1978 con Antonello Venditti, dal quale ha avuto il figlio Francesco, attore e regista che oggi ha 43 anni. Tognazzi, invece, ha avuto dalla prima moglie Flavia, Sarah Tognazzi, attrice 36enne.