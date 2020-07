Il posto del cuore di Simona Izzo? L’isola di Favignana, nelle Egadi, in Sicilia. Un posto magico, unico, tanto che l’attrice, doppiatrice e opinionista tv ha fatto il possibile per acquistare una casa sul posto. E non una casa qualsiasi bensì un’abitazione costruita dentro una grande cava, 12 metri sotto il livello del mare. Una struttura con tutto intorno un giardino ipogeo tropicale, dove crescono ulivi, mandarini, melograni. Insomma, un vero e proprio sogno per Simona e Ricky, che hanno però speso parecchio per vivere in questo modo. Nel corso dell’anno la coppia si divide tra Roma e Favignana e sull’isola trascorre la maggior parte dell’estate. La casa dei due artisti si trova a due passi da Cala Rossa, baia rinomata dell’isola e chiamata così per il sangue versato dai Cartaginesi. Su questa spiaggia, infatti, i Cartaginesi e i Romani furono protagonisti di una sanguinosa battaglia nel 241 a.C.

Simona Izzo parla dell’isola di Favignana e della casa comprata con Ricky Tognazzi

“Favignana è un’isola meravigliosa, difficile da raggiungere, dove la vita sembra rimasta agli anni Sessanta, quando ero bambina. Con mio marito Ricky ci siamo indebitati per comprare una casa costruita dentro una grande cava, 12 metri sotto il livello del mare. La chiamo la “vecchia signora” perché richiede tanta cura: il tufo sfarina e lì vivo con l’aspirapolvere in mano”, ha raccontato Simona Izzo al settimanale F. La 67enne e il collega sono arrivati per la prima volta sull’isola dieci anni fa e subito sono rimasti stregati dalla bellezza del posto. Così tanto da acquistare in poco tempo una casa e trascorrere ogni estate le vacanze lì. Al momento Simona e Ricky non sono ancora arrivati al Sud Italia: di recente la Izzo ha avuto un brutto incidente. A Capri è caduta tra una barca e un tender e si è procurata tre fratture alla schiena. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip dovrà stare a riposo almeno un mese prima di muoversi in totale autonomia.

Simona Izzo e Ricky Tognazzi pazzi dell’isola di Favignana in Sicilia

Simona Izzo ha ammesso di amare tutta l’isola di Favignana ma c’è un monumento che le sta particolarmente a cuore: il Castello normanno di Santa Caterina. Un posto incantevole, da raggiungere dopo una scarpinata. Ma ne vale la pena: come ha ribadito l’attrice, la vista con in cima il blu del mare è impagabile.