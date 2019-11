Simona Izzo: ecco perché deve pagare gli studi ai nipoti

Ecco perché Simona Izzo paga gli studi ai suoi nipoti

Ormai è risaputo: Simona Izzo ha deciso di entrare al Grande Fratello Vip nel 2017 solo ed esclusivamente per via di un compenso piuttosto alto. Una somma considerevole che l’attrice, regista e doppiatrice sta spendendo – insieme ai guadagni delle diverse ospitate tv – per l’istruzione dei suoi nipoti. La stessa Izzo ha ammesso di pagare le scuole dei figli di Francesco Venditti, avuto dall’ex marito Antonello. Fino ad oggi, però, Simona non aveva mai svelato il motivo di questa decisione considerando che Francesco è molto attivo nel mondo dello spettacolo. Dopo diverse esperienze in tv e al cinema, il 43enne ha scelto di impegnarsi principalmente nel doppiaggio, da anni mondo della famiglia Izzo. In un’intervista al settimanale Nuovo Simona ha spiegato cosa si cela dietro la sua scelta e del futuro dei quattro nipoti, tutti figli di Francesco.

Simona Izzo spiega perché aiuta i nipoti con gli studi

“Li aiuto perché li amo alla follia e perché anche mia madre e mio padre hanno finanziato gli studi di Francesco, figlio mio e del mio ex Antonello Venditti: è una tradizione di famiglia. Credo che i nonni, se possono, devono fare questo e non dare i soldi per le caramelle. Sono una nonna e penso al futuro dei ragazzi”, ha confidato Simona Izzo alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. L’ex gieffina ha quattro nipoti: la più grande, Alice, ha 22 anni, si sta laureando in Lettere e sogna di lavorare al cinema e in teatro; Tommaso è invece un 19enne che spera di laurearsi in Filosofia politica a Londra anche se compone già musica; Leonardo ha 4 anni e vuole fare il calciatore (“Ma sarà un calciatore laureato!”, ha assicurato nonna Simona) mentre la più piccola, Mia, ha solo otto mesi.

Francesco Venditti papà di quattro figli

Come già ribadito, i quattro nipotini di Simona Izzo non sono nient’altro che i figli di Francesco Venditti. Quest’ultimo ha avuto Alice e Tommaso dall’ex moglie e collega Alexandra La Capria, figlia dello scrittore Raffaele La Capria e dell’attrice Ilaria Occhini. Da un’altra relazione, poco conosciuta al grande pubblico, Venditti ha avuto Leonardo e Mia.