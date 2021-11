Simona Cavallari marito, oggi felice dopo il buio per Daniele Silvestri

Simona Cavallari è Teresa in Storia di Una Famiglia Perbene, la nuova fiction di Canale 5 che segna il ritorno dell’attrice in televisione. Per tanti la Cavallari sarà sempre anche un po’ Claudia Mares di Squadra Antimafia, ma saprà coinvolgere il pubblico anche con Teresa De Santis. E con il suo ritorno sul piccolo schermo si è riaccesa la curiosità su di lei, c’è chi si chiede quanti anni ha Simona Cavallari, chi è curioso di scoprire chi è suo marito e chi invece è curioso di sapere come è andata a finire con Daniele Silvestri, suo ex compagno.

Nel passato dell’attrice ci sono due uomini molto importanti e a cui, in un modo o nell’altro, sarà sempre legata. Sono i papà dei suoi tre figli: Pablo, Santiago e Levon Axel. I primi due sono nati dalla relazione con Daniele Silvestri, il terzo invece, nato nel 2011, è frutto dell’amore con Roberto Libertini. Pablo e Santiago sono nati rispettivamente nel 2002 e nel 2003, l’attrice aveva partorito da soli cinque mesi quando ha scoperto di essere di nuovo in attesa.

A Verissimo ha raccontato che, sebbene stesse ancora allattando, non ha mai avuto dubbi sul da farsi quando ha scoperto di essere incinta per la seconda volta. Eppure andando avanti la situazione è diventata stressante e pesante da gestire, con due bambini piccoli. Non è stato il suo unico periodo difficile, perché la separazione con Daniele Silvestri è stata invece un periodo di vero e proprio buio. I due sono stati legati per diversi anni e pare sia stato il cantante a prendere la decisione di interrompere il rapporto. Simona Cavallari credeva molto in questo amore, ha combattuto per tenere in piedi la loro storia ma non ce l’ha fatta. Alla Toffanin ha rivelato:

“La tristezza è arrivata quando io e Daniele ci siamo lasciati. Si è infranto il sogno più grande della mia vita. Ed è coincisa con l’inizio di Squadra Antimafia, che è stata un po’ la mia salvezza. Ho passato dei momenti difficili, ma non è vero che ho pensato al suicidio, io semplicemente non avevo più sogni, non avevo speranze, e quando non hai più sogni appassisci. Io stavo appassendo. Sono rimasta attaccata a questa idea di famiglia forse troppo a lungo, magari le persone non capiscono, mi dicevano che avevo tutto e che quindi anche se Daniele mi aveva lasciata potevo e dovevo andare avanti, ma per me è stata una grande sofferenza”

Insomma è stato proprio il ruolo in Squadra Antimafia ad aiutarla a uscire da questo periodo. Oggi Simona Cavallari è felice con Giovannino, un imprenditore accanto a cui ha ritrovato il sorriso. Le loro foto piene di gioia non mancano sul profilo Instagram dell’attrice, dove però molte dediche sono per i suoi tre figli.