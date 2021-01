Silvia Toffanin scrive a Maria De Filippi dopo la gaffe ad Amici: il messaggio

Silvia Toffanin è una grande fan di Amici e lo ha dimostrato anche in questa settimana. La conduttrice di Verissimo è stata protagonista di una gaffe da parte di Giulia Stabile, una giovane ballerina della nuova edizione. La settimana scorsa Maria De Filippi è andata in onda in diretta con la puntata del sabato pomeriggio su Canale 5. Al termine della stessa ha chiesto a Giulia di passare la linea a Silvia Toffanin, ma non ha fatto il suo nome. Ha chiesto invece di dare la linea a Verissimo e Giulia nel rispondere si è imbattuta in tutta l’ingenuità e la tenerezza dei suoi 18 anni.

Non tutti i giovanissimi seguono la tv infatti e questa gaffe di Giulia ad Amici su Silvia Toffanin è stato uno spunto di riflessione per tanti esperti di televisione. Non è stata altro che la chiara prova del fatto che i giovani sono distanti dal mondo della tv, salvo qualche eccezione di pochi programmi che invece riscuotono un enorme successo anche negli spettatori più giovani. Per esempio Il Collegio, ma anche Amici e lo stesso GF Vip, anche se questo dipende molto dai concorrenti del cast. Ma per quanto riguarda i volti della televisione, è più facile che i giovani riconoscano i volti di Instagram e Tik tok.

E proprio in virtù di questo, Giulia la settimana scorsa non conosceva il nome della conduttrice di Verissimo. Ha quindi chiesto a Maria di suggerirle “come si chiama la ragazza di Verissimo”. Le sue parole hanno scatenato le risate del pubblico, ma la gaffe è subito giunta anche a Silvia Toffanin! In settimana il profilo Instagram del programma del sabato pomeriggio ha postato il video in cui Giulia la definisce “la ragazza di Verissimo”. Ed era chiaro che Silvia non si fosse affatto offesa per questa gaffe e per il fatto che una giovane ballerina di Amici non conoscesse il suo nome.

Nella puntata di oggi di Amici 20 Maria ha rivelato che la Toffanin le ha scritto dopo sabato scorso! L’occasione per raccontarlo alla stessa Giulia è arrivata quando la conduttrice di Amici ha passato la linea a Verissimo. Anche lei ha detto: “Diamo la linea a quella ragazza che si chiama Silvia”. E così si è rivolta a Giulia e le ha detto: “Mi ha scritto di ringraziarti per il ragazza”. La ballerina nel frattempo era un po’ imbarazzata ma anche molto divertita, e soprattutto sollevata per essersela cavata: “Menomale”, ha commentato.