La conduttrice, che non ha profili social attivi, ha rotto il silenzio in rete con un messaggio dedicato a Mihajlovic

Silvia Toffanin, che non ha profili social attivi e che quindi non si pronuncia mai sulle piattaforme web, per Sinisa Mihajlovic ha fatto uno strappo alla sua personale regola ed è intervenuta in rete. Un gesto più unico che raro, a riprova della profonda stima che provava e prova tuttora per il compianto ex calciatore. Attraverso l’account di Verissimo, la conduttrice ha dedicato all’allenatore, scomparso il 16 dicembre a 53 anni a causa di una leucemia mieloide, un pensiero che fa ben capire quanto la sua conoscenza l’avesse colpita.

“Quel giorno a Bologna con la tua amata Arianna non lo dimenticherò mai. Ricorderò per sempre il tuo coraggio, la tua umiltà e il tuo sorriso. È stato un onore conoscerti. Ciao Sinisa, ci mancherai. Silvia”. Questo il messaggio apparso sul profilo di Verissimo e firmato dalla Toffanin, che ha così rivelato un retroscena; vale a dire che non solo ha avuto il piacere di frequentare Mihajlovic negli studi televisivi, ma anche in privato a chiacchierata conclusa. Il post è stato pubblicato mentre il rotocalco di Canale Cinque ha riproposto la toccante intervista di cui fu protagonista Sinisa in tempi non sospetti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Verissimo, Silvia Toffanin travolta da un’ondata di complimenti

Non appena il messaggio è stato postato su Instagram, migliaia di fan si sono precipitati a commentare. Tantissimi, rivendendo la chiacchierata tra Mihajlovic e la Toffanin, oltreché a commemorare Sinisa per la sua caparbietà e per la sua tempra umana, si sono congratulati per il modo in cui la conduttrice ha saputo timonare il dialogo. Una vera e propria pioggia di complimenti ha travolto la compagna di Pier Silvio Berlusconi.

“Solo tu potevi empatizzare in quel modo con lui”, ha sottolineato un utente. “Intervista squisita”, la chiosa di un altro spettatore. E ancora: “Solo Silvia poteva presentare un’intervista del genere. Lui un UOMO FORTE, Silvia una grande presentatrice con un’empatia pazzesca”. Hanno fatto seguito altre centinaia di reazioni favorevoli.

Ad apprezzare il messaggio della Toffanin ci sono stati anche diversi volti noti della tv italiana, tra i quali Federica Panicucci, Cristina Chiabotto, Pier Paolo Pretelli, Gemma Galgani e Filippa Lagerback.

Sinisa Mihajlovic, il dolore dei familiari: i messaggi delle figlie e della moglie

Dopo il comunicato ufficiale con cui è stato reso noto il decesso di Mihajlovic, sui social le due figlie, Virginia e Viktorija, e la moglie Arianna hanno pubblicato dei messaggi personali per descrivere la sofferenza provata per il grave lutto dalle quali sono state colpite.