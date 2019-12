Silvia Toffanin e Pier Silvio si sono davvero sposati in segreto? La verità

Il matrimonio segreto tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: tutta la verità

Da settimane si parla di un presunto matrimonio segreto tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. Secondo il settimanale Nuovo la conduttrice di Verissimo e il figlio di Silvio Berlusconi sarebbero diventati marito e moglie in gran segreto, dopo quasi venti anni di fidanzamento e due figli. La coppia non ha mai confermato i pettegolezzi ma neppure smentito e in molti vogliono saperne di più. A chiarire la faccenda ci ha pensato il sempre informato Alberto Dandolo, che ha fornito delucidazioni sul settimanale Oggi, nel numero in edicola da venerdì 27 dicembre. Il giornalista ha assicurato che non ci sono state nozze segrete e che per il momento Silvia e Pier Silvio non sono proprio interessati a compiere un passo del genere.

Lo spiffero di Alberto Dandolo su Silvia Toffanin e Berlusconi

“Negli ultimi giorni si è parlato di un matrimonio segreto tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. Oggi è in grado di confermarvi che non ci sono nozze già celebrate o in vista tra i due. Silvia e Pier Silvio infatti si amano alla follia ma, al momento, non hanno alcuna intenzione di contrattualizzare la loro relazione“, ha rivelato Alberto Dandolo nella sua rubrica di gossip e costume. Dunque, ad oggi Silvia e Pier Silvio restano fidanzati e felici. Del resto sono una famiglia da tempo grazie all’arrivo di Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Silvia Toffanin non sogna il matrimonio con Berlusconi

”Siamo già una famiglia. Non ho mai visto l’abito bianco come un punto d’arrivo o un certificato: sognavo l’amore e l’ho trovato. Sono felice e innamorata”, ha dichiarato tempo fa Silvia Toffanin.